Horóscopo, 19/3: Lacrar e lucrar serão as prioridades

ÁRIES - Você vai valorizar sua privacidade e pode sentir vontade de ficar em casa. Mas a paradeira tem as horas contadas, e o astral muda no meio da tarde. Aí, carisma aparece e você vai atrair amizades e contatos sem fazer o menor esforço! No amor, é melhor ir devagar e agir com calma. Cor: GOIABA Palpites: 57, 55, 03

TOURO - Sua comunicação, simpatia e habilidade para interagir ficam tinindo e o dia será dos mais movimentados em seus contatos! Só que o clima vai mudar na metade da tarde, e as atenções se voltam para a vida familiar.O amor fica mais cúmplice. Cor: CEREJA Palpites: 09, 43, 10

GÊMEOS - Lacrar e lucrar serão as prioridades, e não vai te faltar motivação para se empenhar, tudo para garantir melhorias na renda e na conta. A Lua promete deixar sua comunicação ainda mais empoderada, e pode dar um show nos contatos. No amor, atritos não estão descartados. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 42, 15

C NCER - A Lua anuncia um período perfeito sem defeitos para você evoluir e prosperar! Os caminhos vão estar abertos para o seu sucesso. Só que os astros recomendam a ligar o radar, pois tensões podem derrubar sua energia. No amor, convém pegar mais leve. Cor: VERDE Palpites: 15, 26, 42

LEÃO - Suas instintos vão ficar despertos, e você pode encontrar soluções engenhosas se prestar mais atenção no seu sexto sentido. Negociações e investimentos estarão favorecidos, e sua vontade de rolezar só aumenta! No amor, convém controlar o orgulho para evitar perrengues. Cor: AMARELO Palpites: 48, 57, 18

VIRGEM - As suas esperanças se fortalecem e não vai faltar inspiração para alcançar seus ideais. Vai se relacionar numa ótima com quem convive, e o serviço deve fluir sem empecilhos. Só tenha paciência se surgir algum empecilho, ok? No amor, é melhor não criar tantas expectativas. Cor: LILÁS Palpites: 41, 05, 50

LIBRA - Suas habilidades e talentos vão ficar cristalinos e vitórias importantes podem ser alcançadas, e você vai dar o seu melhor. Mas outros interesses também vão concentrar suas atenções, principalmente as amizades. Altos e baixos no amor. Cor: PINK Palpites: 22, 23, 04

ESCORPIÃO - Se depender das estrelas, mudanças positivas estão previstas e você terá razões de sobra para agradecer! O dia está recheado de energias sortudas, e elas devem favorecer especialmente seus contatos e trabalho. No amor e com família, cuidado com tensões e desentendimentos. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 30, 21

SAGITÁRIO - Os interesses de casa e de família vão concentrar as atenções, e você pode resolver uma porção de coisas que dizem respeito a esses assuntos. No trabalho, é hora de focar nos deveres, e boas novidades devem rolar da metade da tarde em diante. No amor, evite ir com muita sede ao pote. Cor: MARROM Palpites: 08, 53, 42

CAPRICÓRNIO - Hoje, você pode deixar as inibições de lado para interagir mais com as pessoas, um sinal de que vai se entrosar bem com todo tipo de gente! Isso não só vai facilitar seus contatos no trabalho, como também vai animar as relações em geral, principalmente no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 52, 02, 20

AQUÁRIO - Hoje, não vão faltar ideias criativas para ampliar seus ganhos, e você tem mais é que aproveitar essa maré sortuda para guardar uma grana. Vibe estável no trabalho, e as relações pessoais vão ficar mais animadas do meio da tarde em diante. Só o amor que pede mais diplomacia. Cor: BRANCO Palpites: 08, 41, 33

PEIXES - Sol e Netuno trocam figurinha com a Lua e garantem um dia superpositivo pra você, principalmente no trabalho e na paixão. Mas aproveite essas vibes o quanto antes, porque o clima fecha ao anoitecer e desafios aparecem em seu horizonte. Eita! Cor: MAGENTA Palpites: 09, 45, 12