Semana do Audiovisual Negro oferece programação cultural gratuita

A abertura da 4ª Semana do Audiovisual Negro do Recife aconteceu, nesta segunda-feira (18), no Museu da Abolição, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. O evento reúne trabalhos de curtas-metragens, música, videoclipes e pesquisas de alunos do Instituto JCPM de Responsabilidade Social (IJPM), e acontecerá até o próximo dia 23 de março.

Além do Recife, o festival também acontecerá nos municípios de Camaragibe (4 a 6 de abril) e Afogados da Ingazeira (8 a 10 de abril). "Teremos atividades amanhã (terça) e quarta-feira no cinema da federal, na UFPE; atividades na quinta, sexta e sábado, no cinema do Porto Digital e no Museu Cais do Sertão. Toda a programação é gratuita e todos estão convidados para fazer essa Semana do Audiovisual Negro com a gente", disse Bruna Tavares, produtora do evento.

Dois curtas-metragens produzidos por alunos do Instituto JCPM serão exibidos na 4ª edição da Semana do Audiovisual Negro. "Sempre acreditei no audiovisual democratizado e a oficina que a gente fez é uma concretização disso, principalmente quando a gente vê que quem fez, quem pensou e quem idealizou todo o trabalho foram justamente os jovens do Pina e da Brasília Teimosa, que participaram da oficina. Conseguimos trazer para a Semana do Audiovisual Negro dois curtas que a gente produziu o IJCPM, que é 'Duelo do Rodão' e o 'Encantinho'. Não cabe no coração a alegria de ver isso acontecendo", declarou Lucas Marçal, um dos instrutores da oficina audiovisual no IJCPM.

Curta-metragem

Tema de um dos curtas que serão exibidos na Semana do Audiovisual Negro, o 'Encantinho do Pina' foi criado para levar, através do Maracatu, alegria e autoestima a crianças da Comunidade do Bode.

"A oficina que fizemos tinha o intuito de mostrar a cultura de onde moramos, no bairro do Pina, mais especificamente na Comunidade do Bode, que tem várias pessoas incríveis que moram lá e não têm essa credibilidade e reconhecimento. Então, trouxemos um tema que é muito forte em nosso Estado, que é o Maracatu, enfatizando a Nação de Maracatu Encanto do Pina, e o seu baque mirim que é o 'Encantinho do Pina', que é tema do curta", explicou Analuh Passos, de apenas 14 anos, que produziu o curta e foi estudante do IJCPM.

Programação da 4ª Semana do Audiovisual Negro

Seminários

19/3 - Audiovisual nas Universidades: Pesquisas e caminhos do olhar opositor (no Cinema da UFPE, 17h);

20/3 - Germinar o olhar de crianças e adolescente através do cinema (no Cinema da UFPE, 17h);

21/3 - Os desafios das políticas públicas para o audiovisual no Norte/Nordeste (no Cinema do Porto Digital, 17h);

22/3 - O lugar das nossas narrativas dentro do mercado audiovisual (no Cinema do Porto Digital, 17h);

Exibições

19 e 20/3 - três sessões no Cinema da UFPE: 13h30 / 15h30 / 19h;

21 e 22/3 - três sessões no Cinema do Porto Digital: 13h30 / 15h30 / 19h;

23/3 - duas sessões no Cinema do Porto Digital: 17h30 / 19h30;

Atividades Normativas

20/3 - Painel de pesquisas (Centro de Educação, 10h)

23/3 - Navegações Estéticas Masterclass, com Everlane Moraes (Cinema do Porto Digital, 9h).