O Dia de São José é celebrado neste 19 de março, terça-feira. Por conta da data, separamos frases especiais. Além de orações para compartilhar.

Dia de São José: frases especiais para você enviar hoje (19)

"São José, proteja todos os trabalhadores, pois eles são a força que movem esse mundo e manifestam a presença de Deus com o fruto do seu labor!"



"São José, me dê forças para mais esse dia de trabalho. Que o meu suor seja o pão diário da minha família. Amém!"



"Que o nosso trabalho seja árduo e honesto como foi o de São José, que fez de cada atividade um meio de santificação e aproximação com Deus."



"São José, mais um dia se inicia. E que eu possa trilhar todos os caminhos que surgirem com os olhos fixos em Deus para melhor servi-Lo e amá-Lo. Ilumina os meus passos e abençoa o meu trabalho. Amém!"



"Que eu possa crescer na sabedoria, força e obediência como São José!."

"Feliz Dia de São José! Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos para que tenha uma solução favorável."



"Esposo de Maria, São José criou o nosso Salvador com muito amor. Que ele possa sempre rogar por nós e nos ensinar a graça de humildemente ofertar nosso trabalho a Deus."



"São José, seja o pilar da minha família. Que nunca haja fome e falta de trabalho, que ela sempre prospere em paz, amor e alegria aos moldes da Sagrada Família!"



"Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação de meus numerosos pecados; de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações."



"Paciente e justo, São José acolheu Jesus como se fosse seu próprio filho. Que todos nós possamos ser assim também!"

Oração para São José



"Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda nossa confiança. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais Santa Família que jamais houve, sede o pai e protetor da nossa e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José do Perpétuo Socorro, rogai por nós que recorremos a vós. Amém".