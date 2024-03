O Sol brilha no setor do dinheiro e inaugura um período de fartura para Peixes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES - O Sol começa a brilhar em seu signo, inaugura o novo ano astrológico e promete abrir os seus caminhos. A sorte vai soprar forte em sua direção, suas principais qualidades ficam turbinadas e você pode se dar bem em tudo o que fizer. Mas no amor, pegue leve para não atrair atritos por causa de cobranças. Cor: AMARELO Palpites: 32, 53, 14



TOURO - O lar e o convívio familiar ganham destaque, e você vai contar com sua determinação para agilizar as coisas em casa. No serviço, é hora de mostrar tudo o que sabe. Só explore seu lado paciente para espantar as zicas, valeu? Principalmente no amor. Cor: PRETO Palpites: 15, 53, 08

GÊMEOS - Sua inteligência, comunicação e agilidade mental vão ficar tinindo, e sucesso é o que te aguarda, bebê! Agora, a grande surpresa é o Sol, que manda vibes maravilindas para suas amizades. Só que há risco de rolos e tretas, inclusive no amor, então cuidado! Cor: AMARELO Palpites: 09, 52, 46

C NCER - Se depender do céu, seus anseios podem virar realidade antes do que imagina, e hoje não falta estímulo astral para alcançar o que quer! Seu espírito de luta e seus talentos vão se fortalecer, e vão estar atentos aos seus passos. No amor, dê uma maneirada no ciúme. Cor: ROXO Palpites: 57, 21, 27

LEÃO - O Sol desembarca em Áries e inicia o ano astrológico, esparramando vibes poderosas para quem sonha com mudanças na vida. Novos horizontes vão se abrir diante dos seus olhos e você pode nadar de braçadas num mar de oportunidades. Surpresas deliciosas podem pintar no amor, mas tenha cuidado com disputas. Cor: VIOLETA Palpites: 27, 48, 12

VIRGEM - Se você quer passar o dia numa boa, ouça os avisos das estrelas, vai com calma na alma e não faça nada de que possa se arrepender! A Lua segue infernizando o seu astral, e também é melhor ter mais cautela com finanças e saúde. Trabalho e amor também podem ter um dia de altos e baixos, portanto, não espere muito. Cor: VERDE Palpites: 59, 14, 31

LIBRA - Você vai contar com as energias estimulantes do Sol, que começa a brilhar em seu signo oposto e promete proteção para suas relações. Além de dar show nos contatos, você vai estimular a cooperação e atrair apoios. Até as finanças saem no lucro! O amor recebe ótimas vibes. Cor: VIOLETA Palpites: 13, 04, 14

ESCORPIÃO - Graças ao reizinho Sol, sua determinação e vontade de vencer vão ficar ainda mais poderosas e você tem tudo para progredir na vida! Explore sua energia e aposte em atitudes corajosas na hora de lidar com os seus interesses. Só vai precisar de mais paciência para driblar as instabilidades, sobretudo no amor e no sexo. Cor: CINZA Palpites: 24, 15, 06

SAGITÁRIO - O Sol inaugura o outono e ingressa em seu paraíso astral, trazendo alegrias, mais sorte e proteção para você se dar bem na vida. Com energias tão generosas à sua disposição, vai ser mais fácil faturar, realizar desejos e conquistar ambições. O amor também será bem prazeroso. Cor: AZUL Palpites: 48, 18, 39

CAPRICÓRNIO - A família será seu porto seguro, Caprica! Os parentes estarão mais próximos e vão estender a mão para o que você precisar. Assuntos que se arrastam podem ser resolvidos em definitivo e o momento é oportuno para começar algo que sempre quis. No amor, sua sensualidade e fogosidade estão tinindo. Cor: AMARELO Palpites: 09, 45, 27

AQUÁRIO - Grandes novidades chegam do Sol, que além de ativar sua energia mental, comunicação e simpatia, deixa a sua inteligência tinindo! E a Lua em Leão promete favorecer suas parcerias e relações, mas recomenda ter mais jogo de cintura. E isso vale pro amor também, ok? Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 06, 24, 33

PEIXES - O Sol brilha no setor do dinheiro e inaugura um período de fartura, principalmente se você tirar proveito do seu lado corajoso e determinado. A vida profissional também pode sair no lucro com essa postura destemida, só tenha mais cuidados com a saúde. No amor, dose o ciúme e apare arestas. Cor: AMARELO Palpites: 39, 46, 48