Crea-PE realiza a exposição fotográfica que valoriza o protagonismo das mulheres

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 e que se estende durante o mês de março, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE) lançou, nesta terça-feira (19), a exposição fotográfica Elas em Foco. A exibição acontece na Sede administrativa da Compesa, a partir das 15h.

O evento irá retrata 25 profissionais da Engenharia, Agronomia e Geociências que conquistaram espaços na carreira que abraçaram, inspirando as gerações que estão se formando nas universidades. As homenageadas foram escolhidas para representar as entidades, instituições de ensino e colaboradoras do Crea-PE.

A exposição fotográfica Elas em Foco, que está em sua terceira edição, é uma iniciativa do Programa Mulher Pernambuco do Crea-PE e busca valorizar a importância e o protagonismo das mulheres nas várias modalidades ligadas ao Sistema Confea/Crea e Mútua.

VÍDEOS EM HOMENAGEM ÁS PROFISSINAIS

Além da exposição fotográfica, o Crea-PE lançou em suas redes sociais uma série de vídeos em homenagem às profissionais que participam da exposição de 2024. Nos vídeos, elas falam da escolha da carreira, as realizações, os obstáculos enquanto mulher e finalizam com um recado às futuras profissionais.

MULHER PERNAMBUCO

O Programa Mulher Pernambuco foi lançado em setembro de 2021, na primeira gestão do presidente do Crea-PE, Adriano Lucena. O objetivo é ampliar o protagonismo feminino nas várias modalidades da Engenharia, da Agronomia e da Geociências.