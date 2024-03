Em A Infância de Romeu e Julieta, Pedalzera apronta no condomínio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Pedalzera apronta no condomínio. Telma ajuda Laura a encontrar a academia de Mauro, sem Telma perceber, Laura tira foto da mulher. Após insistência, Mauro deixa Laura treinar na academia. Mariana chega na academia e encontra os dois treinando juntos. Bernardo leva os dois filhos para almoçar e socializar. Bassânio falta no restaurante e Telma oferece ajuda para Daniel. Na luta, Laura ganha de Mariana. Ela provoca Mariana na academia dando um beijinho em Mauro. A gangue Pedalzera consegue invadir a casa de Ian.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Amat fica decepcionada com a atitude de Terá diante do nascimento do filho. Abisali fracassa na sua tentativa de fuga. Sob o efeito da bebida, Ibbi-Sim não tem sucesso diante de Nadi. Enlila beija o general Ekur. Nadi e Ibbi-Sim mentem. Terá dá um ultimato em Abisali. Lamassi e Iafa começam a se aproximar. A rainha Enlila e a serva Lilit tentam dar um fim no corpo de Kala. Abisali diz a Morabi sobre a descoberta de Terá. Abisali deixa a cidade. Nadi conhece o bebê de Terá e Amat. Morabi manda Nidana parar de incomodar Terá. Terá fica mexido com a investida de Nadi. Morabi joga Amat contra Terá. Os pais de Abrão discutem. Amat se recusa a ir em uma festa no palácio e Terá é firme com ela. Danina aceita cuidar de Abrão. No palácio, Terá não disfarça seu interesse por Nadi. Ele desabafa com a sacerdotisa, que o consola, carinhosamente. Todos são surpreendidos ao descobrirem que o corpo de Kala foi encontrado. Terá quase beija Nadi. Amat se aproxima.



Rede Globo

(18h25) Elas Por Elas

Sérgio orienta Fagundes a fugir. Rico inicia a investigação sobre o paradeiro de Míriam. Carol desabafa com Marcos sobre o abandono de sua mãe. Pedro garante a Taís que mudará. Marcos entra em contato com a mãe de Carol. Renée se prepara para a inauguração de sua loja. Edu descobre que Rico é irmão de Lia. Lara alerta Vilma sobre Roberto. Mário procura Petrúcio, mas descobre que ele foi libertado. Roberto arma para incriminar Taís na morte de Átila. Marlene rastreia o celular de Jonas e chega à casa da serra.





(19h40) Família é Tudo

Andrômeda e Chicão brigam, mas se encantam um pelo outro. Vênus fica intrigada com a frieza de Catarina ao falar de Frida. Hans conhece Lupita. Chicão exige que Andrômeda se desculpe com ele. Os netos de Frida conhecem a Galeria Mancini, onde irão trabalhar. Tom convida Vênus para uma viagem. Electra pensa em procurar Jéssica. Hans avisa aos primos que pretende ajudá-los e apresenta Lupita a eles. Tom se surpreende com a mudança de Paulina com os filhos para a casa de seus pais. Electra confronta Jéssica.

(21h20) Renascer

José Inocêncio ofende João Pedro e manda o filho sair de casa. Sandra percebe a forma com que a mãe trata Joana, e não gosta do que vê. Sandra faz questão de esclarecer a funcionária sobre seus direitos. Venâncio flagra Pitoco e Neno em sua casa. Kika aconselha Eliana a encarar a separação, sem vingança. José Inocêncio fica perplexo quando Deocleciano comunica que está deixando o patrão para trabalhar com João Pedro. Venâncio e Buba se desentendem. José Inocêncio manda Damião espionar o que João Pedro está falando aos funcionários. Inácia acusa José Inocêncio de forçar os filhos a ser o que eles não são, e deixa a entender que João Pedro é o único deles que não se deixa ser sufocado pelo pai. Venâncio flagra Eliana com Eriberto.