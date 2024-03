Horóscopo, 21/3: Os astros mandam energias positivas para resolver assuntos domésticos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES - Você vai quintar com as vibes generosas da Lua, que se junta com Mercúrio, e anuncia uma manhã perfeita sem defeitos no amor. A vida profissional também está protegida, só não pode ser mão aberta com grana porque hoje há risco de perder o controle fácil, fácil. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 03, 27

TOURO - Os astros mandam energias positivas para resolver assuntos domésticos, e você também terá ótima capacidade de concentração no trabalho. Só não convém dar muito espaço para picuinhas, porque o caldo pode entornar, então fique na sua. O amor está numa vibe mais madura. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 01, 10, 21

GÊMEOS - Os astros realçam suas principais qualidades e garantem que você vai esbanjar disposição na vida pessoal e profissional! Use e abuse da sua simpatia, versatilidade e boa lábia para se entrosar com todos, só não deixe que imprevistos e fofoquinhas zerem a sua paciência. Ótimas vibes no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 60, 14, 15

C NCER - Tudo indica que você vai pensar grande! E você tá no direito, pois as estrelas estão em plena harmonia e prometem um dia redondinho para o seu progresso. Só não descuide do seu dinheiro e nem confie em todo mundo que conhece, pois podem te passar a perna.No amor, sua seducência vai ficar mais forte. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 60, 50

LEÃO - Você vai quintar com excelentes promessas e pode ter notícias magníficas! A Lua aumenta as chances de brilhar em estudos, concursos e provas.Só tenha cautela para não se distrair e perder o foco. No amor, novidades incríveis estão previstas. Cor: PRETO Palpites: 42, 60, 40

VIRGEM - O dia começa sussa e você vai levantar da cama com o pé direito! Só não convém inventar moda, porque há risco de acabar se estressando. Nas relações, seu lado virginichato pode vir à tona, mas seu bom humor e sua energia vão melhorar. O amor está embalado por um clima de carinho e romantismo. Cor: VIOLETA Palpites: 08, 15, 06

LIBRA - A Lua forma aspecto superpositivo com Mercúrio e promete um dia propício para consolidar seus planos e chegar aonde quer! Hoje você vai mostrar porque é mestre na arte de conciliar interesses. Só não pode relaxar no controle das finanças, beleza? No amor, você vai pintar e bordar! Cor: DOURADO Palpites: 03, 12, 57

ESCORPIÃO - Aproveite ao máximo as energias que estarão ativas hoje para ir à luta, pois você pode conseguir o que quer! Mas vá com calma, porque divergências e tretas não estão descartadas. No amor, tudo perfeito. Cor: ROSA Palpites: 42, 60, 40

SAGITÁRIO - É hora de botar fé na sua boa estrela e ir atrás do que quer, mas não despreze os avisos da sua intuição, porque pode enfrentar bagacinhas. Mas as coisas devem caminhar do jeitinho que você gosta a partir da tarde, e seu astral se levanta. Tudo lindo no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 36, 47, 11

CAPRICÓRNIO - Os astros dão sinal verde para rever projetos que deixou de lado, e antigos planos podem ser retomados com sucesso. Os interesses financeiros também estarão em alta, e tudo vai seguir favorável pra você. Mas o amor pode enfrentar altos e baixos. Cor: PRETO Palpites: 58, 49, 04

AQUÁRIO - Mercúrio e a Lua juntam forças e mandam ótimas energias para viagens, passeios, encontros e conversas com pessoas de outras cidades. Quem tem trabalho pela frente também vai se dar bem, mas o lar e o convívio familiar vão ficar à mercê de imprevistos. Emoções maravilhosas vão rolar no amor. Cor: LARANJA Palpites: 21, 30, 19

PEIXES - O cenário segue favorável para encher o bolso, bebê, e hoje não falta incentivo para dobrar os ganhos! Tá certo que nada vai cair no seu colo, mas com sua vontade de vencer, você vai longe! Só convém ligar o radar e agir com mais discrição para evitar fofocas. O amor tá cheio de carinho. Cor: PINK Palpites: 60, 04, 2402