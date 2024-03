Podcast infantil pernambucano apresenta universo das profissões às crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Dos primeiros sonhos de infância à consolidação de uma vida profissional, quais são os caminhos percorridos pelos diversos profissionais para se tornarem o que são hoje? Como alguém se torna professor, bombeiro ou veterinário? Ou mais, como alguém se torna DJ, influencer, poeta, ufólogo ou tiktoker?

O podcast "Quando Eu Era Criança" mergulha justamente nesses caminhos, trazendo conversas voltadas ao público infantil com 40 profissionais de diversas áreas, que lembram de seus tempos de criança e explicam o dia a dia de seus trabalhos.

O podcast estreia nesta quinta-feira (21), trazendo episódios de 15 a 20 minutos, lançados em dose dupla semanalmente, cada um com um convidado diferente conversando sobre sua vida profissional de forma lúdica e afetiva.

Convidados

Em cada programa, os apresentadores recebem convidados que atuam na cozinha, agricultura, política, veterinária, futebol, no mundo digital e também nas profissões relacionadas à arte, como a dança, histórias em quadrinhos, moda e teatro.

Os episódios são roteirizados e dirigidos por Filipe Carvalho e Márcio Andrade, com apresentação dos atores Andréa Veruska e Wagner Montenegro. Entre os convidados, estão nomes como o DJ Dolores, a tiktoker Bruna Pinheiro, o mágico Soares, a influencer Milenna Gomes, o ator Márcio Fecher e o artista plástico Filipe Arruda.

"O projeto Quando eu era criança surgiu como uma espécie de spin-off de uma das temporadas de um podcast infantojuvenil que venho realizando desde 2019, chamado Aventurama. Em uma das temporadas, tive o desafio de produzir um programa de entrevistas para crianças que, através de uma linguagem lúdica e educativa, abordasse a infância de artistas de linguagens diversas", explica Márcio Andrade.

"Nossa principal intenção era aproximar os pequenos e pequenas deste mundo que muitas vezes fica tão distante, de uma forma apaixonada, focando muito mais no prazer que esses profissionais têm pelo que fazem do que por questões mercadológicas. Escolhemos ofícios que, de alguma forma, chamam atenção dos pequenos e pequenas. São profissões ligadas à arte, ofícios super contemporâneos e algumas profissões mais clássicas", complementa Filipe Carvalho.

Diversidade

Além da diversidade de ofícios e áreas do conhecimento apresentados para as crianças, o podcast também se preocupa em abranger uma ampla diversidade de classe social, gênero, sexualidade e etnia, buscando romper preconceitos ultrapassados, tais como "pode uma menina jogar futebol?" ou "pode um menino ser bailarino?", assim como a valorização dos potenciais que cada profissão tem.

Tudo isso conduzido pelos anos de experiências da dupla Wagner Montenegro e Andréa Veruska, trazendo uma bagagem de arte-educação com Teatro do Oprimido e também em espetáculos voltados para a infância no teatro.

A equipe do Quando Eu Era Criança ainda conta com nomes como a produtora Pollyanna Melo e a pesquisadora Karinë Ordonio. As gravações foram realizadas pela produtora Falante Áudio e a realização é da Combo Multimídia e da Margente Filmes. O projeto conta com incentivo do Fundo Pernambuco de Incentivo à Cultura (Funcultura).

SERVIÇO

Podcast Quando Eu Era Criança

Novos episódios toda quinta e segunda-feira

Disponível nas principais plataformas de streaming