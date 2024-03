Tocha e Dadá Boladão voltam a se reunir para gravação de DVD; confira ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os MCs Tocha e Dadá Boladão, que formaram dupla que marcou o cenário do brega-funk, voltam a se reunir para gravação de um projeto audiovisual. As filmagens ocorrem neste sábado (23), em um evento na Marina Casa Navio, em Jaboatão dos Guararapes, a partir das 15h.

O show conta com venda de ingressos pelo site Bilheteria Digital - R$ 60 (camarote), R$ 40 (lounge), R$ 30 (VIP) e R$ 1500 (bangalo, para 15 pessoas).

Os cantores, que seguem suas carreiras solo, prometem relembrar sucessos e apresentar músicas inéditas neste projeto especial. A apresentação ainda contará com várias participações especiais de nomes do brega pernambucano.

Além do DVD, a festa ainda contará com shows completos de Banda Sentimentos, Grazi Almeida, MC Reino, Neiff e Priscila Silva.

Sobre os artistas

Tocha e Dadá fizeram pare do fenômeno das duplas de brega-funk logo no começo do ritmo no Grande Recife. Sheldon e Boco, Metal e Cego e Afala e Case foram os outros nomes notórios.

Por isso, são alvos constante de nostalgia. Em páginas de conteúdo da cena brega nas redes sociais, vários usuários fazem campanha para novas lives como a da dupla.

Tocha é o nome artístico de Emerson da Silva Ferreira. Quando iniciou a carreira solo, lançou músicas como Bumbum no ar (12 milhões de visualizações no YouTube) e Paralisou (8 milhões), que ganhou regravação e projeção nacional com a forrozeira Márcia Fellipe.

Dadá Boladão é Alef Pereira. Ele despontou o sucesso "Revoltada", regravada em um dueto de Solange Almeida e Ivete Sangalo. Em 2019, chegou a assinar contrato com a gravadora KondZilla Records, que pertence à produtora de mesmo nome.