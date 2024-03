Dia Mundial da Síndrome de Down Frases: as 10 melhores mensagens de respeito e amor

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em cada célula do corpo humano existe um total de 46 cromossomos, divididos em 23 pares. A Síndrome de Down é gerada pela presença de uma terceira cópia do cromossomo 21 em todas as células do organismo (trissomia).

Neste 21 de março, celebra-se o Dia Mundial da Síndrome de Down.

Confira as melhores frases a seguir.

DIA MUNDIAL DA SÍNDROME DE DOWN 2024

O verdadeiro amor não mede diferenças, ele acolhe, cuida e faz cada um se sentir especial do jeito que é! Feliz Dia da Síndrome de Down! O preconceito é a única doença a ser tratada, pois a síndrome de Down não é uma mera contagem maior de cromossomos; ela é mais amor, carinho, respeito e sorrisos verdadeiros! O amor verdadeiro jamais perderá tempo contando cromossomos. Quem têm Síndrome de Down, antes de qualquer coisa, são pessoas como todos nós, que buscam amor, felicidade e compreensão! Coloque em seu coração uma dose da pureza que existe no coração de alguém que tem Síndrome de Down. Deixe todo o seu preconceito longe, reveja os seus pensamentos, seja compreensivo e amoroso. Eles merecem! Amar alguém com Síndrome de Down é aprender a amar a simplicidade e a exercitar uma grande dose de empatia por alguém diferente de você. Não existe nada igual! Se você não se livrar do preconceito, nunca será capaz de ter a experiência mágica que é conhecer alguém tão especial como quem tem Síndrome de Down . Eles são incríveis! O amor não conta cromossomos, e a maior limitação na síndrome é o preconceito. Ter um cromossoma a mais não é ser deficiente. Ser diferente é ser algo mais do que especial. Acredito que ninguém tem uma alegria de viver tão grande quanto alguém que tem Síndrome de Down. Aprenda com eles a ser alguém mais feliz e muito mais leve. Se a Síndrome de Down faz parte da pessoa maravilhosa que você é, apenas a admiro ainda mais.

