Em Família é Tudo, Electra tenta tirar satisfações com Jéssica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Glaucia entrega a chave do novo apartamento para Vitor. Fausto muda de ideia e avisa Dimitri, Ellen, Ian, Nath que não quer devolver os livros ao Mundo da Imaginação, já que ninguém na realidade atual conhece Shakespeare e ele pode ficar famoso com as obras do escritor. Vitor visita os pais e fala que o novo apartamento é no Residencial Verona. Hélio fica bravo pelo filho morar no Lado Torre. Leandro e Bernardo ensinam Téo a jogar tênis. Mauro flagra as crianças do Pedalzera no apartamento dele e quer saber o que eles fazem na casa dele. Laura tira uma foto com Lívia e a descreve no celular.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Terá e Nadi despistam Amat. O corpo de Kala é sepultado. Enlila consola Ibbi-Sim. Em conversa com Amat, Terá fala sobre sua vontade de enriquecer antes de deixar Ur. Enlila se mantém firme diante de Ekur. Dois meses depois, Ibbi-Sim sente medo e desespero com a possibilidade de ter um assassino a solta. Terá pede para Kissare aceitar seu filho Abrão na escola de escribas. Enlila avisa ao rei que está grávida. Dez anos se passam e Terá deixa Amat para trabalhar. Na escola de escribas do palácio, Abrão e Harã, filhos de Terá, são provocados pelo jovem príncipe Dnin-Sim. Sunuabum, líder dos amoritas, prepara um ataque a Ur.

Rede Globo

(18h25) Elas Por Elas

Marlene encontra Jonas. Sérgio questiona Helena sobre suas saídas da clínica. Fagundes rende Marlene. Adriana estranha a ausência de Marlene em casa. Natália aconselha Carol sobre sua mãe. Giovanni afirma que não terá contato com Cris no trabalho. Roberto comemora o sucesso de seu plano contra Taís. Jonas pede que Helena liberte Marlene. Adriana rastreia o celular de Marlene. Petrúcio afirma que irá morar com Roberto.





(19h40) Família É Tudo

Electra tenta tirar satisfações com Jéssica. Júpiter expulsa Lupita e Hans do casarão. Jéssica pede para Luca chamar a polícia para prender Electra. Brenda tenta tranquilizar Paulina. Luca impede a prisão de Electra, e Jéssica fica furiosa. Lupita se lamenta com Chantal. Jéssica tenta manipular Luca contra Electra. Vênus exige que Andrômeda e Júpiter se desculpem com Chicão e Lupita, respectivamente. Chicão e Andrômeda pensam um no outro. Guto não consegue se declarar para Lupita. Vênus e Tom viajam.



(21h20) Renascer

Venâncio avisa a Eliana que decidirá o divórcio do casal na justiça. Buba se surpreende ao notar que Teca não está em casa. Pitoco e Neno se sentem aliviados quando Teca leva comida para eles. Damião fica surpreso quando José Inocêncio diz que quer ver João Pedro prosperar. José Inocêncio reclama dos filhos para Mariana, apostando no neto que Buba lhe dará. Morena visita o túmulo de seu filho pela primeira vez. Sandra e João Pedro passam o dia juntos na cachoeira. João Pedro não gosta de ouvir Sandra falar mal de José Inocêncio. Augusto diz a Venâncio que o filho do irmão e de Buba é a única esperança de José Inocêncio ser feliz.