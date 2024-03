Madonna no Brasil: Patrocinador confirma show da cantora no País

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A informação de que Madonna fará show gratuito no Brasil está cada vez mais próxima de ser confirmada. Nesta quinta-feira (21), o Itaú Unibanco publicou um vídeo da Rainha do Pop com a legenda: "Brasil, estou chegando em breve." Recentemente, Madonna estrelou uma campanha publicitária para a empresa.

No começo do mês, o portal Madonna Online divulgou que a cantora faria um show gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ), em 4 de maio. A informação foi confirmada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com os portais, a cantora iria desembarcar no Rio de Janeiro a convite do Itaú Unibanco. Na época, demais detalhes ainda estavam sendo ajustados. Os fãs vinham especulando sobre o show desde novembro, quando a cantora falou sobre uma vinda ao Brasil em show.

Turnê de Madonna

Desde o segundo semestre de 2023, Madonna tem realizado a "Celebration Tour", que celebra os seus 40 anos de carreira. O show no Brasil também seria uma comemoração dessa marca.

A turnê teve início no dia 14 de outubro, em Londres. Prestes a completar 65 anos de idade, a Rainha do Pop celebra 40 anos de carreira com seus principais hits e grandes apresentações em estádios ao redor do mundo.

Espera-se grandes sucessos de sua carreira, como "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Material Girl", "La isla Bonita", "Holiday", entre outros.

Madonna no Brasil: especulações já são antigas

SHOW Madonna realizará a Celebration Tour em 2023 - AFP

Em maio de 2023, o jornalista José Noberto Flesch, que costuma antecipar a vinda das estrelas internacionais ao Brasil, informou a agenda da cantora passaria pelo Brasil neste ano.

De acordo com Flesch, na época, a turnê deveria chegar no Brasil entre janeiro e fevereiro de 2024. Porém, a turnê teve uma alteração na agenda por conta de um problema de doença - a cantora teve uma "grave infecção bacteriana".