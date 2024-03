Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja mensagens e frases sobre Síndrome de Down para conscientizar mais pessoas nesta data especial

Nesta quinta, 21 de março, foi instituído o dia da Síndrome de Down. A data foi decretada para conscientizar a população sobre a condição e disseminar as formas de inclusão dessas pessoas na sociedade.

A Síndrome de Down representa a triplicação do cromossomo 21 (trissomia), o que causa esta ocorrência genética que ainda gera muito tabu entre a população.

Síndrome de Down: frases e mensagens que impõem respeito e solidariedade

A quantidade de cromossomos é incapaz de definir a essência de uma pessoa.

O rótulo que foi colocado por um médico é apenas um detalhe diante da complexidade do coração de uma pessoa.

Não seja hipócrita, todos nós temos limitações! Ter Síndrome de Down envolve ter dificuldade em algumas situações, mas isso não o faz menos que você. Tenho certeza que você está longe de saber tudo nessa vida.

Respeitar os indivíduos trissômicos é uma questão apenas de ser tão humano quanto eles.

Acredito que ninguém tem uma alegria de viver tão grande quanto alguém que tem Síndrome de Down. Aprenda com eles a ser alguém mais feliz e muito mais leve.

Trata-se de uma condição cromossômica exclusiva das pessoas mais iluminadas que já passaram e passam pela Terra.

A Síndrome de Down só torna um ser humano, que já é único, ainda mais especial!

Se alguém com Síndrome de Down cruzar o seu caminho nessa vida, aproveite a oportunidade de aprender um pouco mais com alguém cheio de sabedoria. Às vezes, nós só precisamos que o diferente nos ensine como é simples viver!

Amar alguém com Síndrome de Down é aprender a amar a simplicidade e a exercitar uma grande dose de empatia por alguém diferente de você. Não existe nada igual!

Todas as pessoas merecem ser incluídas na sociedade, independente da quantidade de cromossomos que carregam.

Estar próxima a uma pessoa com Down é, para mim, motivo de muita honra. Eles merecem espaço e respeito! Como nos ensinam a amar por aquilo que somos!

"A vida ensina que não reconhecer a preciosidade dos portadores de condições especiais, como a Síndrome de Down, só nos leva a deixar de viver experiências maravilhosas." - Caroline Stempniak