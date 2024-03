Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rede Globo

(18h35) Elas Por Elas

Roberto se revolta com a presença de Petrúcio. Adriana pede ajuda a Giovanni para ir até a casa da serra. Helena decide deixar a clínica, e Lígia estranha. Fagundes ameaça Marlene e JonasUm policial vai à casa de Sérgio perguntar por Míriam. Renée aconselha Érica a conversar com Rico. Lara diz a Renée que retomará a briga pela guarda de Vic. Taís é presa pelo assassinato de Átila. Giovanni e Adriana veem quando Helena passa de carro com Jonas.

(19h45) Família É Tudo

Vênus garante a Tom que investigará a morte de Pedro. Guto percebe que Chicão gosta de Andrômeda. Haroldinho e Kleberson se apavoram quando veem Andrômeda em seu show.Vênus relembra de quando seu pai morreu, e Tom a consola. Murilo e Electra analisam os autos do processo contra ela. Jéssica tenta manipular Luca. Lupita segue o plano de Júpiter no restaurante e acaba presa.

(21h20) Renascer

Sandra vai à casa de Joana para saber se o pai está assediando a mulher de Tião Galinha. Rachid reaparece depois de muitos anos e para na venda de Norberto pedindo um lugar para descansar. Augusto revela a José Inocêncio que é estéril.

Norberto fica entusiasmado ao saber que Rachid é o libanês quem salvou a vida de José Inocêncio na primeira tocaia. José Inocêncio comemora o reencontro com Rachid e o leva para sua casa. Os dois se emocionam. João Pedro e Sandra