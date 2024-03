Susana Vieira apresenta peça no Recife e relembra participação na Paixão de Cristo: 'Senti muita dor'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Atriz protagoniza versão brasileira do clássico "Shirley Valentine", com texto de Miguel Falabella: 'Quando eu fiz a Maria do Carmo, tinha tanto medo do sotaque, de não ser verdadeira', relembra

Para celebrar 60 anos de carreira e 80 de vida, Susana Vieira decidiu retornar aos palcos enfrentando um dos maiores desafios de sua vitoriosa trajetória, o clássico "Shirley Valentine", importante texto do teatro moderno.

A apresentação na capital pernambucana será no neste sábado (23), no Teatro Guararapes, em Olinda. A versão brasileira, com texto de Miguel Falabella, trata com leveza e muito bom humor os dilemas da personagem, uma mulher casada, mãe de dois filhos, que convive com o pior tipo de solidão: aquela que se sente mesmo estando acompanhado.

"Eu faço essa peça desde 2016. Eu não consigo largar a Shirley (risos). O texto é maravilhoso, a versão do Miguel também. Ele trouxe pra nossa realidade , todo mundo se identifica com a Shirley", diz Suzana Vieira, ao JC.

Para ela, a trajetória da personagem, que faz uma viagem em busca da felicidade, é uma mensagem para as mulheres da atualidade. "Ser feliz, nunca deixar passar a vida. Nós estamos aqui para sermos felizes."

Maria do Carmo

Suzana Vieira também comentou sobre alguns episódios da carreira envolvendo Pernambuco. Um deles foi a personagem Maria do Carmo, do sucesso "Senhora do Destino" (2004), da TV Globo. A protagonista era pernambucana.

Suzana Vieira em "Shirley Valentine" - DANIEL CHIACOS/DIVULGAÇÃO

"Quando eu fiz a Maria do Carmo, tinha tanto medo do sotaque, de não ser verdadeira. E ter conseguido viver a personagem daquele jeito, representando tantas mulheres, foi um marco na minha carreira. Eu amo o Nordeste. O público aqui é muito carinhoso. Estou em Natal e fui tão bem recebida. Fiquei emocionada em vários momentos", diz.

Paixão de Cristo

A atriz também relembrou a sua participação na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, no Brejo da Madre de Deus, intepretando Maria. Na ocasião, uma fala sua na coletiva de imprensa repercutiu negativamente no Estado - ela disse: "Me machuquei num tronco. Porque tô na selva, filhinha! Como é que chama isso aqui? Agreste! Não tô acostumada. Moro no Itanhangá, na Barra."

"Eu machuquei meu olho em um galho durante uma gravação de divulgação do espetáculo, mas fiz todas as apresentações e com muita dor. Mas, confesso que me senti muito honrada de ser chamada para fazer Maria. A minha memória é de que foi um grande desafio e estar de volta com a Shirley vai ser emocionante", disse Susana.