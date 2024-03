Tensões afloram para Libra, e há risco de enfrentar puxadas de tapete

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES - A Lua se estranha com vários astros, e a recomendação é pegar mais leve, manter as atividades de rotina e não se sobrecarregar com muitas tarefas. A boa notícia é que esse astral instável está com as horas contadas, e tudo vai fluir melhor depois do almoço. Clima tranquilo no amor. Cor: BEGE Palpites: 41, 60, 32

TOURO - A Lua arranja tretas com Saturno e Vênus, e isso significa que perrengues podem marcar presença nas relações pessoais. Tenha mais jogo de cintura e deixe as diferenças de lado para evitar torta de climão com seus queridos. Ainda bem que o clima vai mudar da água para o vinho à tarde, e o astral ficará tudo de bom! Cor: VERMELHO Palpites: 12, 30, 03

GÊMEOS - Os astros trocam vibes instáveis nas primeiras horas do dia e a recomendação é agir com todo jogo de cintura e paciência. A boa notícia é que o clima melhora bastante depois do almoço, e não pensará duas vezes para trocar um rolê por descanso. Vibes neutras no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 51, 42, 06

C NCER - Os astros avisam que o dia já vai raiar meio azedo, e se não quer arranjar conflitos, escolha bem as palavras e maneire nas críticas. Imprevistos podem atrapalhar seus planos, mas à tarde será mais positiva e tudo vai dar certo. O amor fica mais protegido. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 42, 15, 04

LEÃO - O dia começa com um astral meia boca em suas relações e aborrecimentos não estão descartados, sobretudo com assuntos de dinheiro. Procure ser mais tolerante com quem convive, pegue leve nas exigências e controle seus recursos com mais rigor. O amor segue tranquilo. Cor: PRETO Palpites: 45, 56, 38

VIRGEM - Os astros deixam o clima meio tenso em seus contatos, e a dica é ter mais diplomacia com colegas, amigos e família. As relações pessoais podem ficar à mercê de perrengues, mas o astral melhora à tarde e, aí sim, você vai se dar bem com todos. Tudo certo no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 08, 44, 06

LIBRA - Tensões afloram, e há risco de enfrentar puxadas de tapete. Por isso, pegue leve para não se estranhar com quem convive. Não vai ser fácil atender as exigências, mas evite se estressar, pois sua energia melhora depois do almoço. No amor, prepare o coração para as altas temperaturas que devem comandar! Cor: VERMELHO Palpites: 25, 16, 10

ESCORPIÃO - Decepções nas suas relações podem abalar a sua confiança e tirar o foco do que precisa ser feito. Mas esse astral tenso vai perder força, valeu? Desentendimentos serão esclarecidos e você vai dar um show de simpatia. O amor fica blindado e a sintonia será plena. Cor: PRETO Palpites: 60, 33, 32

SAGITÁRIO - Vibes treteiras se espalham, e é melhor ligar o radar para não se estressar. Também vai precisar ter mais tolerância para não provocar mágoas. Mas o astral dá uma guinada à tarde e você vai se entender melhor com todos. No amor, que tal fazer um convite para um programinha romântico? Cor: BRANCO Palpites: 47, 45, 20

CAPRICÓRNIO - Sabadou, mas é melhor não sair muito da sua zona de conforto, pois imprevistos podem rolar e causar chateações. Meça as suas palavras, ok? Em compensação, o astral vai engrenar à tarde e as coisas devem fluir que é uma maravilha! O amor está com energias incríveis. Cor: BRANCO Palpites: 47, 25, 11

AQUÁRIO - Os astros ficam enfezados, e convém você ir devagar para não escorregar em nenhuma casca de banana, principalmente quando o assunto é grana! À tarde, a saúde ganha proteção e o dia deve ser mais positivo de maneira geral. A intimidade vai ferver no amor! Cor: BRANCO Palpites: 14, 41, 08

PEIXES - Saturno e Vênus tem um desentendimento com a Lua, e sabendo disso, vale a pena deixar a antena ligada para não se meter em atritos. Faça a sua parte para conciliar interesses divergentes e mostre mais jogo de cintura com as pessoas. No amor, clima de harmonia total. Cor: PRETO Palpites: 25, 27, 16