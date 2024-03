Pisciano, é hora desligar o botão das preocupações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

ÁRIES - Os astros enviam vibes para descansar e curtir um bom relax! Invista em seu bem estar e cuide da saúde, só não deixe nenhuma ziquinha te derrubar. Mas se pintar algum contratempo, vai desaparecer rapidinho, porque a tarde traz ótimas promessas, ainda mais para o seu bolso. Clima de grande harmonia no amor. Cor: AMARELO Palpites: 10, 01, 57

TOURO - A Lua passa a maior parte do dia em seu paraíso, deixa o seu astral nas alturas e convida a aproveitar o bem bom da vida com seus queridos! Só fique esperta para não se envolver em nenhuma confusão, quando mal entendidos podem rolar. O amor tá bem servido. Cor: PRATA Palpites: 09, 02, 56

GÊMEOS - Hoje não falta incentivo das estrelas para socializar com o pessoal de casa, e o dia será perfeito para reunir os parentes e botar o papo em dia. Só procure se desligar das preocupações e não deixe nada atrapalhar a sua paz. No amor, mostre todo o seu charme! Cor: CINZA Palpites: 02, 56, 38

C NCER - Domingou, e sua comunicação e jeitinho receptivo vão dar as cartas, o que deixa o clima perfeito para papear com pessoas próximas. Se precisa adiantar algum trabalho, aproveite para agilizar suas tarefas o quanto antes. O amor fica numa vibe mais harmoniosa. Cor: ROSA Palpites: 61, 47, 07

LEÃO - Hoje é dia de folga e descanso, só que você, leãozinho, pode domingar de olho nas oportunidades de faturar e melhorar de vida! Só convém ficar de olho aberto, pois promessas de lucros rápidos podem ser ciladas. O amor vai ser glorioso pro seu coraçãozinho. Cor: SALMÃO Palpites: 54, 25, 18

VIRGEM - Vênus sorri para Júpiter e promete um período especial em suas relações, ideal para curtir os melhores momentos com as pessoas que ama. Mas a Lua avisa que pode surgir alguma tretinha na vida amorosa. Ainda bem que o clima melhora depois do almoço, e você vai encerrar esse fds com chave de ouro! Cor: LILÁS Palpites: 41, 22, 14

LIBRA - Taí um dia indicado para dormir até mais tarde, recarregar as baterias e curtir um bom relax! E você tem mesmo que se poupar, porque a saúde vai pedir atenção. Mas o clima muda geral após o almoço, com a Lua levantando seu pique e carisma. Astral alegre e descontraído no amor. Cor: AMARELO Palpites: 51, 08, 41

ESCORPIÃO - O astral tá maravigold na vida social, vai ter chuva de notificação no celular e você pode receber uma porção de convites para sair! E Vênus e Júpiter prometem grandes alegrias no amor. Só convém ligar o radar para não ter confusão com amizades. Cor: AZUL Palpites: 21, 48, 09

SAGITÁRIO - Você vai esbanjar energia para ir atrás dos seus interesses! Vai ter disposição para organizar e colocar seus deveres em dia e botar ordem na casa. Só que a paciência pode ficar curta com pessoas da família, e o conselho é pegar mais leve nas críticas. Momentos deliciosos estão previstos no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 08, 59, 05

CAPRICÓRNIO - Ambientes festivos e descontraídos serão bons pra você hoje, e vale curtir momentos deliciosos em rolês com pessoas queridas. Mas combine tudo direitinho para não dar nenhuma zica porque confusões e desencontros não estão descartados. Os assuntos do coração vão ficar blindados. Cor: AZUL Palpites: 11, 07, 20

AQUÁRIO - O domingo chega com vibes tranquilas, mas depois, o clima muda da água pro vinho e você vai ter energia para ir atrás de seus interesses! O sinal fica aberto para o seu progresso, e pode ter ótimas ideias para incrementar seus ganhos. Só convém ficar esperta com ciladas, viu? Astral perfeitinho no amor. Cor: ROSA Palpites: 22, 59, 60

PEIXES - É hora desligar o botão das preocupações e curtir tudo o que tem direito! Você tem mais é que aproveitar a folga para interagir com seus queridos. Além disso, Vênus sorri para Júpiter e blinda os assuntos do coração. E à noite, a seducência será sua arma secreta para deixar a intimidade mais vibrante e prazerosa! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 20, 36, 02