A Lua em Capricórnio traz boas novas

ÁRIES - A Lua brilha em Capricórnio, o que dá aquela turbinada no seu lado ambicioso. Se tem planos para curtir o dia de folga, aproveite as boas energias! Também vale planejar o futuro na área profissional e anotar suas ideias para colocar em prática. Tudo ok no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 15, 06, 23



TOURO - A Lua se muda para Capricórnio e seu lado aventureiro fica mais forte, e você pode topar um convite de última hora para se divertir. Mas você também pode usar a criatividade e reunir o pessoal em casa para um encontro animado. No amor, curta momentos mais leves e divertidos. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 51, 06, 33

GÊMEOS - A Lua em Capricórnio promete movimentar os seus planos! Novidades e mudanças de última hora vão exigir jogo de cintura para se adaptar. O desejo de finalizar tudo o que está pendente e abrir espaço para novas experiências também cresce. No amor, a paixão vai pegar fogo. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 25, 18



CÂNCER - Os relacionamentos recebem vibes maravigolds. Cortesia da Lua, que também favorece pessoas que tenham afinidades com você. Deixe o isolamento bem longe e busque a companhia de quem é importante em sua vida. Muito carinho envolvido no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 51, 24, 26



LEÃO - Obrigações podem ocupar a sua atenção. Vale encarar as tarefas, mesmo que seja apenas para dar conta de coisas em casa. A Lua desperta seu lado mais responsável e pode exigir sacrifícios, inclusive para ajudar a sua saúde. Pode precisar fazer alguns sacrifícios pelo bem do amor. Cor: ROXO Palpites: 21, 27, 18



VIRGEM - Tudo deve andar com mais facilidade: as relações contam com um brilho especial e você vai encantar quem cruzar o seu caminho. A sorte também deve sorrir para o seu lado e há chances de se dar bem em jogo, sorteio, rifa ou aposta!Seu charme tá on no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 38, 43, 20



LIBRA - A Lua muda para Capricórnio, e assuntos de família ou do lar ganham destaque. O desejo de fazer mudanças em casa deve crescer. Reserve um tempo para jogar fora o que não usa e liberar espaço para as boas energias entrarem em sua vida. A cumplicidade cresce no amor. Cor: PRATA Palpites: 02, 56, 38



ESCORPIÃO - A entrada da Lua em Capricórnio favorece o diálogo com as pessoas próximas, facilita novos contatos e até o início de uma grande amizade. Relaxe e recarregue as baterias antes de começar mais uma semana puxada. O astral mais leve tem tudo para blindar o amor. Cor: AZUL Palpites: 12, 21, 36



SAGITÁRIO - As estrelas vão favorecer seus interesses materiais e você pode fechar o dia com o bolso recheado! Seu nem sempre se importa tanto com as coisas materiais, mas isso tende a mudar neste domingo. No amor, maneire no ciúme. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 43, 34



CAPRICÓRNIO - Vai sobrar energia para defender seus interesses, correr atrás do que deseja e definir novos objetivos, seja na vida pessoal ou no trabalho. Explore seus pontos fortes e priorize tudo o que depende da sua iniciativa para dar certo. Um clima descontraído anima os momentos o amor. Cor: PRETO Palpites: 05, 50, 22



AQUÁRIO - Sua intuição vai dar um show! A Lua avisa que, se confiar em seu sexto sentido, você pode encontrar a solução para um assunto antigo. É hora de diminuir o ritmo e repassar tudo o que aconteceu para fazer alguns ajustes nas suas atitudes. Clima romântico no amor. Cor: BRANCO Palpites: 15, 50, 08



PEIXES - Você vai fechar o fim de semana com disposição para sair da mesmice e se envolver com novos interesses. A Lua capricorniana promete reavivar seus sonhos e dar uma agitada nas amizades. Coloque o papo em dia! No amor, abra seu coração sem medo. Cor: ROSA Palpites: 06, 51, 04