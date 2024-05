Recife Coffee realiza nona edição com 40 cafeterias de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A nona edição do Recife Coffee, realizado pela Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE), vai acontecer 05 de maio a 09 de junho, contando com a participação de 40 cafeterias do Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Taquaritinga do Norte e Gravatá. Já o evento de abertura, o Café na Rua, acontece um dia antes, no sábado (04/05), das 9h às 17h, na Av. Rio Branco, Recife Antigo, com degustação gratuita de cafés, feirinha, palestras, shows e atividades culturais. Durante o período do festival de cafés especiais, cada cafeteria participante vai oferecer uma sugestão do barista, com café, salgado e sobremesa, por R$ 41,90.

Há opções para todos os gostos, incluindo vegetarianas, funcionais e preparações geladas e quentes da bebida. Segundo a organização do Recife Coffee, a proposta do evento, além de movimentar o setor de cafeterias de especialidades no estado, é ajudar a levar a cultura dos cafés especiais para mais pessoas. “A ideia é ampliar o alcance, ‘furando a bolha’ e levando o universo do café especial para todos”, diz a barista e empreendedora Ane Wink, vice-presidente da ASCAPE. Neste ano, o Recife Coffee registra recorde de cafeterias participantes, contabilizando 40 estabelecimentos da Região metropolitana e interior.

Do Recife, participam das cafeterias: 81 Coffee Co., A Vida é Bela Café, Aurora Café, Borsoi Café, Café com dengo, Café do Brejo, Café Mais Prosa, Casa Mendez, Castigliani, Celeste Café, Coffee Cube (Jaqueira e Torre), Elã Cafés Especiais, Emê Cafeteria e Bistrô, Ernest Café e Bistrô, Furdunço Café e Bistrô, Grão Cheff, Kaffe (Espinheiro e Boa Viagem), La Fuent, Livraria da Praça, O melhor cantinho da cidade, Palasti (Aurora e Ilha do Leite), Pingo Café e Arte, Por Enquanto Café, Pure Cafés Especiais, Santa Clara (Graças e Parnamirim) e Versado Café (Boa Viagem, Derby e Graças).

Além da capital pernambucana, entram no circuito cafeterias de Olinda, com a participação do Zoco Café, Xêro Café e Arte, Cafeliê e Olinda Café; Jaboatão dos Guararapes, com o Fridda Café e Nouve Café; Taquaritinga do Norte, representada pela Takwary; e Gravatá, que estreia no festival, contando com a presença d’Arte Café e Cozinha. Segundo o presidente da ASCAPE, Daniel Oliveira, o já tradicional festival se tornou um importante evento para impulsionar o setor de cafeterias de especialidades no Recife e demais cidades participantes.

TRADIÇÃO RECIFE COFFEE

“O Recife Coffee, além de ter como objetivo divulgar o café especial, é também uma oportunidade da cafeteria se tornar mais conhecida e aumentar sua a receita, consequentemente”, explica Daniel. De acordo com o presidente da ASCAPE, o festival vem crescendo, não só em números de cafeterias participantes, mas também na qualidade das “sugestões dos baristas”, uma preocupação das próprias cafeterias com a melhoria do que está sendo entregue para os clientes.

“Observamos um crescimento de cafeterias que vêm trabalhando com cafés especiais. Isso é ótimo, pois tem espaço no mercado para que todos possam trabalhar, trazendo mais experiência de café especial para os clientes. E estamos otimistas para este ano, com uma expectativa de crescimento do setor em Pernambuco de 10%, em relação ao ano passado. Além disso, somente no Recife, no último ano, passamos de sete torrefações para 12, um outro indicador que o mercado de cafés especiais vem crescendo no estado”, completa o presidente da ASCAPE, Daniel Oliveira.

Assim, a expectativa da organização é que mais de 200.000 pessoas circulem pelas cafeterias, durante o período oficial do festival, e o evento cresça 15%, em relação ao ano passado. A nona edição do Recife Coffee conta com patrocínio da Santa Clara Café, A Tal da Castanha, AZO Roasters, Café do Brejo, Kaffe Torrefação e Treinamento, Takwary Café Premium, Tulla Café, MX Copos e Potes, Koar e J3 Wear.. Informações pelo Instagram @recifecoffeeoficial.

ABERTURA DO FESTIVAL

O Recife Coffee promove ainda uma grande abertura com o evento Café na Rua, marcado para o dia 04 de maio (sábado), das 9h às 17h, na Av. Rio Branco, no Recife Antigo. Durante o dia, serão distribuídos, gratuitamente, cafés espressos, filtrados e capuccinos. O evento contará também com feirinha de artesanato, com artigos que fazem referência ao universo do café, palestras, concurso de latte art, shows e atividades culturais. Tudo de graça e aberto ao público.

“No Café na Rua, os visitantes terão a oportunidade de experimentar café feitos com grãos diversos, assim como conhecer um pouco mais do mundo do café especial. A nossa previsão é distribuir 6 mil cafés gratuitos, durante o evento de abertura. Lembrando que todas as 40 cafeterias participantes do Recife Coffee trabalham com café especial, trazendo harmonizações que vão surpreender os visitantes das cafeterias”, completa a vice-presidente da ASCAPE, Ane Wink.

CRITÉRIOS DO FESTIVAL

Todas as cafeterias participantes do Recife Coffee contam com baristas, que é o profissional especializado em cafés e toda sua cadeia produtiva, responsável por extrair do café as suas melhores características. Além disso, todas as “sugestões dos baristas” são feitas com café especial ou de especialidade, que são classificados assim aqueles grãos livres de impurezas e defeitos e, por isso, considerados de altíssima qualidade. Esses cafés especiais possuem como características sensoriais uma bebida limpa e doce, além de corpo e acidez equilibrados. São cafés produzidos, observando critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica, além de possuir rastreabilidade certificada.

SERVIÇO | RECIFE COFFEE 2024

Abertura: “Café na Rua” – sábado, 04/05, das 9h às 17h, na Av. Rio Branco, Recife Antigo.

Período oficial: de 05 de maio 09 de junho de 2024

Valor da sugestão do barista: R$ 41,90 (café + salgado + sobremesa)

Realização: Associação de Cafeterias de Especialidades de Pernambuco (ASCAPE)

Informações: Instagram @recifecoffeeoficial