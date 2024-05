Madonna chega ao Brasil para show, que terá palco de mais de 800 m²

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cantora Madonna chegou nesta segunda-feira (29) ao Brasil para o show de encerramento da turnê The Celebration Tour, que ocorre no sábado, 4, na Praia de Copacabana. Ela desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio, por volta das 10h de segunda-feira.

Desde domingo, 28, fãs da diva acompanhavam sites de aviação para monitorar o voo privado que traria a cantora do México, onde fez seu último show. Madonna foi direto do aeroporto para o Hotel Copacabana Palace, onde ficará hospedada nesta passagem pelo Brasil - o palco da apresentação de sábado está sendo montado na frente do tradicional endereço carioca.

A previsão é de que Madonna inicie seu megashow às 21h45 de sábado. A apresentação deve ter cerca de duas horas de duração e será transmitida pela TV Globo.

No domingo, 28, chegaram ao Rio os primeiros aviões com as 270 toneladas de equipamentos que serão utilizados na Celebration Tour - o show no Rio vai encerrar a turnê, que comemora 40 anos de carreira de Madonna. O material foi dividido em três aeronaves de carga.

Os números são superlativos. A estrutura do palco, com 812 m², está erguida a 2,40 m do chão para que o público posicionado mais longe da artista tenha a chance de vê-la ao vivo, não somente pelos telões. A boca de cena do palco, de um lado a outro, tem 24 metros (geralmente, os grandes palcos possuem 20 metros), e pé-direito de 18 metros.

90 QUARTOS

Serão construídas três passarelas conectadas com o palco para que Madonna se movimente entre o público, e haverá ainda um elevador.

A equipe de produção de Madonna é formada por 200 pessoas, que ficarão hospedadas em 90 quartos de hotéis. Segundo a TV Globo, para o show a produção separou 45 baús com roupas para trocas de figurino da Rainha do Pop e de seus dançarinos.

O DJ americano Diplo foi escolhido para abrir a noite, com uma apresentação prevista para ter início às 20h. O artista, nascido Thomas Wesley Pentz, é um nome consagrado no cenário musical. Desde o início de sua carreira, tem colaborado com grandes nomes como Justin Bieber, M.I.A., Sia e Beyoncé. Entre os seus maiores sucessos estão: Where Are U Now e Run the World (Girls).

Diplo tem forte conexão com o Brasil e se apaixonou pelo País já em sua primeira visita, em 2004, quando conheceu os bailes funk cariocas. Desde então, o Brasil se tornou uma fonte constante de inspiração para ele, que já colaborou com artistas brasileiros como Anitta, Pabllo Vittar e Deize Tigrona.