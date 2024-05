Semana agitada e de mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - O dia é perfeito para se concentrar na vida profissional, traçar planos a longo prazo e encontrar maneiras de melhorar seus ganhos. Só tenha cuidado para não arrumar treta à toa com o excesso de críticas! As estrelas avisam que é hora de dar um passo mais sério no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 18, 45, 16



TOURO - Você fará o possível para se livrar da rotina. Fazer um curso ou curtir seus passatempos pode ser uma ótima forma de se livrar do estresse do dia a dia. No trabalho, a dica é mostrar espírito de equipe nas tarefas. No amor, mostre que tem um lado aventureiro. Cor: BRANCO Palpites: 52, 07, 16



GÊMEOS - A semana começa agitada e, se tiver que encarar mudanças de última hora, inclusive no trabalho, vai tirar de letra! O astral também é favorável para sonhar alto e traçar metas mais ambiciosas para o futuro. O amor promete muito prazer nos momentos íntimos. Cor: PRETO Palpites: 51, 04, 24



CÂNCER - O céu avisa que você tem tudo para se aproximar ainda mais das pessoas que têm um papel importante em sua vida. Proteja seus relacionamentos e faça o possível para melhorar a convivência com os outros. Mas no amor, diminua a lista de exigências. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 13, 23, 59



LEÃO - Este início de semana pede mais esforço e dedicação da sua parte. Talvez você sinta que está se sobrecarregando, mas tudo vai se ajeitar aos poucos. E o resultado deve aparecer mais cedo do que você imagina! O amor vai precisar de mais apoio e solidariedade da sua parte. Cor: AMARELO Palpites: 15, 08, 53



VIRGEM - A Lua ilumina seu paraíso astral, trazendo uma dose de simpatia para lidar com as pessoas próximas. Seu jeito descontraído melhora a convivência com todos, e Vênus traz um jeito mais leve de encarar a vida. Apesar da sintonia com quem ama, podem pintar umas bagacinhas. Cor: CINZA Palpites: 56, 27, 38



LIBRA - Assuntos familiares prometem ocupar boa parte da sua atenção, assim como tudo o que estiver ligado à sua casa. Vai ser mais fácil dar conta das suas responsabilidades, e Vênus em Touro favorece mudanças em todas as áreas. Tudo indica que vai se soltar na intimidade no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 53, 44, 06



ESCORPIÃO - A sua habilidade para se expressar vai crescer: aproveite para se entender melhor com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Vênus protege os relacionamentos em geral, e a sua vida amorosa ganha um novo ânimo. E você pode se dar bem ao arriscar uma fezinha! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 29, 18, 56



SAGITÁRIO - Sua atenção estará focada como um raio laser nas finanças. O astral será mais do que favorável para correr atrás do que deseja! Mas olha lá: nada cai do céu e será preciso foco para conquistar tudo o que espera. O ciúme pode trazer problemas para o amor. Cor: LILÁS Palpites: 49, 59, 58



CAPRICÓRNIO - Você começa a semana com muito ânimo para cuidar de assuntos pessoais e de tudo mais que cair no seu colo. Seu lado charmoso se destaca e te ajuda a se entender melhor com as pessoas. O amor ganha um reforço de Vênus, e você vai encantar sem fazer esforço! Cor: ROSA Palpites: 45, 36, 18



AQUÁRIO - Embora você comece o dia com vontade de ficar no seu canto e dar uma descansada, a segunda promete novidades interessantes. As finanças contam com as melhores vibes e pode receber uma grana que não esperava. No amor, é melhor fugir de assuntos delicados. Cor: AMARELO Palpites: 03, 18, 48



PEIXES - Tudo indica que vai encarar o futuro de maneira mais otimista, mas não se esqueça que é preciso ação para correr atrás do que deseja! Encontro com os amigos ajuda a levantar o astral. O amor conta com mais cumplicidade e um ótimo diálogo. Cor: PINK Palpites: 32, 42, 60