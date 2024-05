Festival de rock, concertos e feiras movimentam o Pernambuco Centro de Convenções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Pernambuco Centro de Convenções anuncia um mês de maio com muito rock, inovação e empreendedorismo, numa agenda recheada de shows, espetáculos, feiras de negócios e até eventos do mundo automobilístico. Todos os espaços do complexo, um dos maiores e mais modernos do Norte/Nordeste do Brasil, serão ocupadas com a intensa programação.



O mês começa com muito rock nacional. O Rock Rec Festival nasce com a proposta de se tornar a maior maratona de rock do Nordeste. A programação, já neste sábado, dia 4 de maio, na Área Externa, traz na line up Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nando Reis, Humberto Gessinger, Nação Zumbi, Biquíni e Charlie Brown Jr. A estrutura conta com dois palcos e um terceiro alternativo para apresentação de bandas locais.

Seguindo pela música, o Teatro Guararapes Chico Science será palco de grandes encontros e homenagens. A Orquestra Petrobrás Sinfônica realiza duas apresentações. A primeira, no dia 7, traz o concerto “Legião Sinfônico”, no qual os fãs da Legião Urbana vão desfrutar de uma experiência única ao reviver os grandes sucessos da icônica banda de Brasília, sob a regência do maestro Felipe Prazeres. O público se emocionará com incríveis versões de clássicos como “Será”, “Pais e filhos”, “Eduardo e Mônica” e “Faroeste caboclo”, com arranjos inéditos.

Já no dia 8, a Orquestra Petrobras Sinfônica convida Lenine para uma apresentação única. O público vai apreciar sucessos da carreira do pernambucano, a exemplo de "Leão do Norte", "Jack Soul Brasileiro", "Paciência" e mais. Os ingressos para a Plateia Especial já estão esgotados.

Os compositores Chico César e Zeca Baleiro trazem ao Teatro Guararapes, no dia 10, o show do álbum “Ao Arrepio da Lei”, recém-lançado em março. No repertório, as novas canções e sucessos de ambos, algumas mais quentes, outras mais reflexivas. O novo trabalho traz as canções “Respira” e “Lovers”, lançadas em 2021, e do single duplo “Verão” e “Beije-me Antes”, gravadas em 2022. O álbum foi concluído no final de 2023.

Os fãs dos Beatles vão vibrar com “Hey Jude & Orquestra”, na turnê Now And Then, no dia 11, no mesmo palco. A banda aposta em um repertório amplo e na fidelidade de arranjos, timbres, vozes, figurinos, trejeitos e até nos diálogos em inglês no palco. Formada por Cesar Kiles (Paul McCartney), Thomas Arques (George Harrison), Renato Almeida (Ringo Starr) e Thiago Gentil (John Lennon), a Hey Jude conta ainda com uma orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan (intérprete de George Martin no espetáculo).

Os fãs do Bee Gees se encontram no tributo aos irmãos que marcaram geração em todo o planeta, no dia 22. A Bee Gees Alive reproduz fielmente a mítica banda dos irmãos Gibb, com impecáveis performances de interpretação, executando clássicos como Massachusetts, Words, To Love Somebody, Stayin´Alive, More Than a Woman, I Started a Joke, Lonely Days, Night Fever, More Than a Woman and, How Deep is Your Love.

As homenagens do mês se encerram no dia 25 com o espetáculo “Belchior - Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro”, trazendo a memória, a poesia e a filosofia de um ícone da Música Popular Brasileira.

DA INTERNET PARA O PALCO

Artista consagrados na internet também vão passar pelo Teatro Guararapes. No dia 18, a Turma do Problems apresenta a peça “Mistério da máscara do Stick” para o público infantil, a partir das 16h. A companhia registra mais de quatro bilhões de visualizações de seus conteúdos no YouTube, mas essa é a primeira apresentação ao vivo com os membros do canal: Problems, Stick, Kadu, Mel, e Zoom.

O humorista pernambucano Flávio Andadde traz o show solo de stand up comedy “Aproveita a festa” a partir das 21h. O humorista conduz o imaginário do público a passear junto com ele por diferentes festas, contando além de suas histórias pessoais, situações criativas, brincando com a mistura do Stand-up Comedy e sua experiência como ator.

NEGÓCIOS

Três feiras vão ocupar o Pavilhão do equipamento de eventos. A EXPOISP Brasil – Olinda 2024 reunirá, de 8 a 10 de maio, os principais provedores de internet e fornecedores do Nordeste, com a presença de mais de 100 expositores e expectativa de público visitante em 15 mil pessoas. A programação oferece mais de 50 palestras e painéis, com temas como legislação, postes, redes neutras e gestão. A feira funcionará das 8h às 20h e as inscrições gratuitas podem ser feitas no www.exposipbrasil.com.br.

Já a Mega Fashion vai exibir as principais marcas de moda, de 16 a 19, também com entrada gratuita. São esperados mais de 50 mil visitantes de olho nas promoções dos 250 expositores, com novidades que vão desde uma farmácia até uma concessionária de veículos. O Mega Fashion é uma oportunidade para os consumidores aproveitarem descontos de até 70%, com peças a partir de R$ 5. Evento arrecadará alimentos não perecíveis para instituições beneficentes em troca de sorteio de vouchers.

Encerrando o mês, o Sebrae Pernambuco promoverá, de 22 a 25, a Feira do Empreendedor, com oficinas, palestras, exposições de produtos e serviços, além de encontros de negócios. A expectativa é receber 30 mil pessoas, entre empresários e interessados no universo do empreendedorismo para conferir a vasta programação em mais de 20 espaços e os 60 expositores participantes. Inscrições pelo www.feiradoempreendedorpe.com.br.

Programe-se

FESTIVAL ROCK REC

Data: 04/05, a partir das 16h, na Área Externa.

Ingressos: De R$ 120 a R$ 480, à venda no Meep https://ingressos.meep.com.br/rock-rec-festival ou lojas físicas do Ingresso Prime (shoppings RioMar, Recife e Tacaruna).

ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA – LEGIÃO SINFÔNICO

Data: 07/05, às 20h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 32,50 a R$ 120, na bilheteria ou no https://cecontickets.com.br/

ORQUESTRA PETROBRAS SINFÔNICA – CONVIDA LENINE

Data: 08/05, às 20h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 40 a R$ 100, na bilheteria ou no //cecontickets.com.br/

CHICO CÉZAR E ZECA BALEIRO – AO ARREPIO DA LEI

Data: 10/05, às 21h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 280 a R$ 80, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

HEY JUDE & ORQUESTRA

Data: 11/05, às 21h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 260 a R$ 80, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

TURMA DO PROBLEMS

Data: 18/05, às 16h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 160 a R$ 60, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

STAND UP COMEDY COM FLÁVIO ALMEIDA

Data: 18/05, às 21h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 120 a R$ 40, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

BEE GEES ALIVE

Data: 24/05, às 21h, noTeatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 280 a R$ 90, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

BELCHIOR - O MUSICAL

Data: 25/05, às 21h, no Teatro Guararapes Chico Science

Ingressos: De R$ 35 a R$ 120, na bilheteria e no https://cecontickets.com.br/

FEIRAS

EXPOISP 2024

De 8 a 10/05, das 8h às 20h, no Pavilhão de Feiras

Ingressos: Entrada gratuita para profissionais. Inscrições: www.expoispbrasil.com.br

MEGA BAZAR FASHION – 1ª EDIÇÃO

De 16 a 19/05, das 10h às 22h, no Pavilhão de Feiras

Ingresso: Entrada gratuita

FEIRA DO EMPREENDEDOR

De 22 a 25/05, das 14h às 22h, no Pavilhão de Feiras

Ingresso: Entrada gratuita. Inscrições: www.feiradoempreendedorpe.com.br