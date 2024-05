Dia do Trabalhador engraçado: 9 frases engraçadas e mensagens de 1° de maio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na quarta-feira, 1° de maio, mais um feriado é celebrado no Brasil, o Dia do Trabalhador.

Nesta matéria confira mensagens e frases para a data.

MENSAGEM DIA DO TRABALHADOR

Toda profissão é grande quando exercida com honestidade e dedicação.

Que todas as bênçãos recaiam sobre o trabalhador que, sem distinção de categoria, raça, credo ou poder aquisitivo, sempre almeja o melhor e é a máquina propulsora de toda Nação.

1 de maio, Feliz dia do trabalhador! Quem não cultiva o hábito do trabalho contrai o vício da preguiça.

Nunca é perdido o tempo dedicado ao trabalho.

FRASES DIA DO TRABALHO

Parabéns a todos os guerreiros e guerreiras que, faça chuva ou faça sol, se levantam diariamente em busca de um futuro melhor. Feliz Dia do Trabalho!

À você, trabalhador, que faz as coisas acontecerem. Parabéns pelo Dia do Trabalho!

Há diversas profissões, todas têm o seu valor. O trabalhador rende muito quando é feito com amor.Feliz Dia do Trabalhador.

O trabalho é a busca do alento, do conforto, da sobrevivência. Vencer obstáculos, buscar o pão, trabalhar com alegria na divina tarefa diária.

DIA DO TRABALHADOR FRASES ENGRAÇADAS