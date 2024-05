HORÓSCOPO, 02/05: A Lua segue infernizando seu astral

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

Quintou, mas se você não quer preocupações, evite esbanjar e controle a sua impulsividade, principalmente com dinheiro. É hora de se organizar, ajustar os planos à realidade e focar naquilo que precisa resolver! O astral vai ficar mais harmonioso no amor. Cor: CINZA Palpites: 11, 18, 38

TOURO

Suas ambições aumentam e você vai se dedicar bastante para chegar aonde quer, mas procure medir as palavras e agir com calma, viu? E os astros dão a dica de ter jogo de cintura para não provocar pepinos. As melhores vibes ficam no amor. Cor: AZUL Palpites: 52, 47, 20

GÊMEOS

Não falta incentivo para geminianos que querem coisas novas! Só não convém ir com muita sede ao pote, pois imprevistos não estão descartados. Mas o astral melhora à tarde e os caminhos vão se abrir para você ir atrás dos seus interesses. No amor, o clima vai ficar excitante! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 59, 60

CÂNCER

O clima pode não estar tão harmonioso, bebê. Empecilhos podem surgir e será preciso ter muita calma para não se meter em situações incertas. O conselho é ter uma postura mais discreta para não se envolver em conflitos ou fofocas. As coisas vão fluir que é uma maravilha no amor. Cor: CREME Palpites: 35, 08, 32

LEÃO

Progredir será a meta, mas bagacinhas podem surgir e tirar seu foco. Não deixe probleminhas pessoais e sentimentais te atrapalharem! Por outro lado, as coisas vão andar depois do almoço, parcerias estarão favorecidas e você vai se entrosar bem com todos. No amor, o clima fica caliente! Cor: AMARELO Palpites: 10, 01, 55

VIRGEM

Se você quer quintar com tranquilidade, vai com calma na alma e espante as vibes nervosinhas, bebê! Ainda bem que o astral dá uma arribada, graças às boas novas da Lua. Ela vai fortalecer sua sensibilidade e garante que você terá mais jeitinho. Clima romântico no amor. Cor: MARROM Palpites: 17, 15, 06

LIBRA

A Lua está no setor mais positivo do seu Horóscopo, pena que ela briga com Júpiter e pede cautela dobrada com excessos, inclusive nas finanças. À tarde, o trabalho concentra sua atenção, mas você dá conta do recado! No amor, use e abuse do seu poder de atração para encantar. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 14, 23, 33

ESCORPIÃO

Vai suave na nave e tenha paciência para não dar ruim! Os astros apontam tensões e recomendam a ir devagar com o andor. Ainda bem que o clima muda da água para o vinho com a Lua entrando no seu paraíso, o que deixa o seu astral nas alturas, ainda mais no amor! Cor: LILÁS Palpites: 41, 49, 32

SAGITÁRIO

Seu regente Júpiter aconselha a pegar mais leve, Sagita! Contratempos podem rolar e há tendência de perder a esportiva fácil, fácil. Aos poucos, o dia vai ficar mais positivo e seu bom humor volta a dar as caras. A intimidade vai ficar mais vibrante no amor. Cor: PRETO Palpites: 59, 40, 49

CAPRICÓRNIO

Júpiter segue em seu paraíso, mas arranja encrenca com a Lua e instabilidades podem marcar presença no lado amoroso e financeiro. O conselho das estrelas é controlar as despesas com mais rigor e maneirar nas exigências no amor. À tarde, o astral fica mais protegido. Cor: LARANJA Palpites: 28, 37, 03

AQUÁRIO

A Lua fica em sua companhia até o meio da tarde, mas se estranha com os astros ao raiar do dia e liga o alerta de treta. Controle sua inconstância e procure demonstrar mais tato e paciência com colegas de trabalho e parentes. Clima sussa no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 19, 43, 46

PEIXES

A Lua segue infernizando seu astral e forma um aspecto tenso com Júpiter, e é melhor dobrar a cautela e agir com mais discrição. Mas tudo muda à tarde e você vai contar com proteção extra por obra e graça da Lua. Agora, a melhor parte está reservada para o amor! Cor: ROSA Palpites: 51, 33, 60