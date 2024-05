RESUMO DAS NOVELAS, 02/05: José Inocêncio consegue despistar Tião, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Daniel autoriza Romeu a visitar a filha. Glaucia oferece o dobro do salário e mais comissão de massagem a Telma. Laura faz treinamento no Monter Mercado. Vitor diz para Glaucia que o podcast bombou de audiência. Fred encontra o verdadeiro mapa do Mundo da Imaginação e entrega às crianças. Dona Branca visita o Residencial Verona para alugar um imóvel. No Monter Mercado, Alex reclama na frente dos amigos do café feito pela mãe. Sofia e Téo perguntam se Hélio pode treinar os alunos fora do CEC.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Abraão dá uma péssima notícia para Amat. Reduana se desespera. Dnin-Sim fica chocado com a notícia sobre Harã. Terá chora aos pés de Amat. Todos se despedem de Harã. Abrão promete cuidar de Ló. Ibbi-Sim é avisado sobre a chegada dos elamitas. Reduana sofre outro forte baque. Ibbi-Sim desafia os elamitas. Abrão tenta retomar a vida normal. Nadi pede perdão à Amat. Terá se sente culpado. Terá prefere ficar longe de Amat. Ibbi-Sim decide atacar os inimigos.

Rede Globo

(18h30) No Rancho Fundo

Seu Tico Leonel pergunta a Artur sobre sua oferta em troca da mão de Quinota. Zefa Leonel revela a Padre Zezo que as terras que abrigam a Gruta Azul são de sua família por direito, e Fé apoia a prima. Artur se entende com Seu Tico Leonel, e Quinota aceita namorar o rapaz. Zefa Leonel e Padre Zezo exigem que Fé guarde segredo sobre a descoberta da mina de turmalina paraíba. Ariosto convida Zefa Leonel para jantar, e a mulher o humilha. Caridade começa a trabalhar no cabaré de Deodora, e Zefa Leonel repreende a prima. Marcelo vê Artur e Quinota juntos.

(19h45) Família é Tudo

Elisa humilha Lupita, que decide voltar para São Paulo. Enéas sugere que Plutão convide Tom para ser seu novo técnico. Jéssica arma com uma amiga para convencer Electra de suas boas intenções em relação a ela. Andrômeda tenta tirar leite de uma vaca no sítio. Hans consegue as cópias da gravação feita por Mila. Max se incomoda com as roupas que Nicole usa para ir a uma festa com ele. Hans deixa Mila sozinha no restaurante. Júpiter não consegue falar com Lupita. Murilo avisa a Vênus que ela pode perder a Fundação.

(21h20) Renascer

José Inocêncio consegue despistar Tião. Ritinha desabafa com Morena demonstrando sua tristeza por causa da infidelidade de Damião. Ao consultar o oráculo, Inácia descobre que Buba está mentindo sobre algo. Buba comunica a Augusto que decidiu ficar na fazenda para não deixar Teca sozinha. José Inocêncio repreende Damião de forma dura. Tião guarda no bolso o ovo que José Inocêncio plantou na gaiola de sua galinha. Sandra e Eliana aceitam a proposta de Rachid para abrir uma casa de forró. José Inocêncio avisa aos filhos que eles terão que trabalhar se ficarem na fazenda.