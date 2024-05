Céu, Ana Frango Elétrico e Yago OPrópio são atrações no retorno do Guaiamum Treloso Rural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Céu, Ana Frango Elétrico e Yago OPrópio são as primeiras atrações da edição 2024 do Guaiamum Treloso Rural. O festival, que fez sua última edição em 2022, retorna com nova data, dia 21 de setembro no bairro de Aldeia, em Camaragibe, no Grande Recife.

"Estamos preparando várias novidades para o GTR este ano. Estamos de casa nova e levaremos shows especiais e uma série de ações especiais. Conrmamos as primeiras atrações e em breve anunciaremos mais nomes, a nova estrutura e muito mais. É um momento de reencontro com nosso público", destaca Mateus Cabral, produtor do evento.

O GTR 2024 reafirma seu compromisso com a responsabilidade ambiental, prometendo uma experiência cultural sustentável para todos os participantes.

A produção do evento é assinada por Felipe, Tiago e Mateus Cabral, Ricardo Leão, Eduardo Pereira e Carlos Costa, que trabalha num sistema de compensação do carbono emitido pelo evento, inclusive, criando um ingresso verde com renda revertida para a compra de mudas de plantas nativas da Mata Atlântica para reorestamento da área. Além disso, o esquema de transfer expresso, partindo de vários pontos do Recife, está garantido.

Pelos palcos do Guaiamum Treloso Rural já passaram grandes nomes como Elza Soares, Tom Zé, Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Duda Beat, Baco Exu do Blues, Letrux, Otto, Johnny Hooker, Rachel Reis, FBC, Cidade Negra e Baiana System. “A grande intenção do Guaiamum Treloso é fomentar a nossa cultura”, comenta Felipe Cabral, fundador e produtor do festival que chega a sua sétima edição.

As vendas dos ingressos para o Guaiamum Treloso Rural 2024 iniciam nesta quinta-feira, 2 de maio, com valor promocional a partir de R$100 no Fever. (Clique no link).

Sobre os artistas

Céu incluiu o Guaiamum Treloso na sua turnê Novela. Com o mesmo título do seu recente disco de inéditas, a cantora apresenta aqui um dos seus trabalhos mais elogiados pela crítica musical. Novela tem 12 faixas e conta com produção do pernambucano Pupillo e do multi-instrumentista Adrian Younge, foi gravado ao vivo em Los Angeles (EUA) com participações especiais de LadyBug Mecca, Anaiss, Loren Oden, Jensine Benitez e vários outros nomes de peso.

Yago OPróprio é um dos maiores nomes do rap nacional. Com 29 anos, campeão de streamings, o paulista da Zona Leste, possui 100 milhões de plays no Spotify e mais de 110 milhões de visualizações no YouTube. Da praça do Morcegão ao CDC Vento Leste, Yago mescla rimas, skate, teatro popular, política comunitária e poesia no seu trabalho.

Já Ana Frango Elétrico é a cara dessa nova boa música popular brasileira. Circulando o mundo em turnê, a carioca Ana Faria Fainguelernt volta à Pernambuco e ao GTR com seus sucessos, incluindo as faixas do seu terceiro e mais recente disco Me chama de Gato Que Eu Sou Sua. Despojada, livre, direta, Ana transporta para o seu som um clima alto astral, mesclando boas referências musicais com ar de novidade. Apesar de jovem, ela carrega nas costas uma nomeação ao Grammy Latino e prêmios como WME por Melhor Produção Musical por Mama Planta Baby e Mulher Homem Bicho.