HORÓSCOPO, 3/5: Sextou bem sextado para o seu lado, bebê!

ÁRIES

Marte continua ativo no seu signo, e além de contar com pique para ir atrás do que quer, terá confiança de sobra para consagrar conquistas! Hoje a Lua segue no inferno astral e até poderia atrapalhar, mas em sintonia com o Sol, ela revela que a tarde será propícia para encher o bolso! No amor, pode ter surpresas positivas. Cor: CEREJA Palpites: 52, 45, 34

TOURO

Seu jeito fica mais receptivo, sociável e as estrelas garantem ótimas energias para você se destacar, encantar e atrair boas amizades. No trabalho, não vai faltar garra para batalhar pelos seus interesses. Muita sintonia no amor. Cor: GOIABA Palpites: 12, 46, 48

GÊMEOS

Sextou bem sextado para o seu lado, bebê! A Lua aponta um dia perfeito sem defeitos para você exibir suas qualidades e cair nas graças da chefia. Talvez tenha que agir com mais sutileza, mas você só terá a ganhar com isso. O amor fica cheio de estímulos. Cor: AMARELO Palpites: 48, 27, 03

CÂNCER

Suas ambições recebem um baita incentivo, e os caminhos se abrem para realizar as mudanças que quer. Novos interesses devem ampliar suas perspectivas e contatos com assuntos e pessoas diferentes podem trazer excelentes opções. Boas vibes no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 39, 03, 48

LEÃO

Marte e Plutão revelam que novidades incríveis podem rolar! Você vai sextar com ótimas perspectivas e pode realizar grandes ideais. De quebra, também vai contar com o estímulo da Lua para faturar e incrementar seus recursos. No amor, seu lado sensual vem à tona. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 36, 18, 38

VIRGEM

Você vai mostrar que tem muita habilidade para conciliar interesses, então, não hesite em somar energias com colegas e parceiros. É hora de se aliar aos outros e mostrar que a união faz a força! Os astros também prometem boas novas no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 27, 43

LIBRA

Você pode sextar com uma porção de compromissos, mas os astros dizem que você vai ter um dia dos mais produtivos! A Lua garante que a vitalidade vai crescer na saúde, e não vai faltar pique para cuidar dos interesses de trabalho e dindim. O sucesso será pleno no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 50, 58

ESCORPIÃO

Hoje o céu tá lotado de energia boa e você vai sextar com grandes promessas! Marte e Plutão deixam sua vitalidade turbinada, indicando um dia de alta produtividade no trabalho e em casa. No amor, pode carimbar seu passaporte para a felicidade! Cor: LILÁS Palpites: 33, 08, 44

SAGITÁRIO

Chegou a hora de se valer das suas experiências e conhecimentos para se destacar no trabalho e progredir. Se procura emprego, não pense duas vezes em pedir ajuda aos parentes bem relacionados, pois podem te dar dicas quentes. No lado amoroso, hoje a paixão estará no ar e o desejo vai aumentar. Cor: PRETO Palpites: 33, 42, 44

CAPRICÓRNIO

Sonhando com dindim no bolso, vitórias no trabalho e amor no coração? Se depender das estrelas, seus anseios serão uma ordem! As coisas vão correr de acordo com as suas expectativas e nada deve atrapalhar seus planos. Diálogo aberto e muita harmonia vão embalar o amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 20, 02, 47

AQUÁRIO

O astral fica redondinho nos assuntos materiais, e já adianto que as chances de tirar a barriga da miséria são das melhores. Iniciativas e acordos com parentes ficam protegidos e devem trazer excelente retorno. No amor, seu jeito pode ficar mais apegado e convém maneirar no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 37, 55, 30

PEIXES

Eba, Marte agita o setor do dindim em seu Horóscopo e promete um período afortunado, ideal para rechear a carteira. E de quebra, a Lua segue em sua companhia e deixa o seu charme tinindo. O amor vai transbordar harmonia. Cor: BRANCO Palpites: 16, 34, 02