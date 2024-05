HORÓSCOPO, 4/5: Pode glorificar, cristalzinho, porque o dia tem tudo para ser produtivo e lucrativo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Pode glorificar, cristalzinho, porque o dia tem tudo para ser produtivo e lucrativo, ainda mais se seguir os seus instintos! O farol da sua intuição tá aceso para você identificar boas oportunidades de incrementar seus ganhos! Seus sonhos de amor podem virar realidade. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 04, 06, 23

TOURO

Urano e Júpiter seguem no seu signo e trocam vibes generosas com a Lua, impulsionando seus sonhos e esperanças. Mas é na vida social e amorosa que a sua estrela mais vai brilhar, e muitas alegrias estão previstas em encontros e agitos com as pessoas queridas! Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 22, 59, 14

GÊMEOS

Seu sabadão começa com excelentes perspectivas e você tem mais é que ficar de antena ligada nas oportunidades. Sua intuição fica de plantão e pode indicar as melhores escolhas para se dar bem em matéria de dinheiro e trabalho. Astral de grande companheirismo no amor. Cor: CINZA Palpites: 42, 33, 26

CÂNCER

Para os cancerianjos que buscam novas experiências, as estrelas jogam no seu time e garantem um dia bacana para sair da sua zona de conforto. Você vai contar com muita imaginação, inteligência e ideias criativas para poder brilhar ainda mais. Vibes estimulantes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 33, 06, 24

LEÃO

Hoje os astros dão um baita incentivo para você ir atrás das suas ambições e revelam que seus esforços devem trazer os resultados que espera.O dia será um dos melhores para focar nos seus interesses. Marte se alia com a Lua e garante que sua estrela vai brilhar muito no amor! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 12, 10, 19

VIRGEM

Tudo certinho? Se não está, vai ficar! Urano e Júpiter dão sinal verde para curtir o fds fora de casa e revelam que o dia será ótimo para passeios. Nos contatos e relacionamentos, vai ter traquejo, simpatia e muita sensibilidade para interagir com os outros. No amor, a Lua esquenta as turbinas da paixão. Cor: ROSA Palpites: 11, 47, 38

LIBRA

As estrelas apontam um sabadão propício para o seu progresso! Hoje o céu tá forrado de boas oportunidades para você exibir seus talentos. As finanças também ficam favorecidas e há chance de faturar uma grana extra. Clima mais apaixonado e envolvente no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 12, 48

ESCORPIÃO

Os ventos sopram a favor do seu sucesso, e você vai esbanjar autoconfiança, carisma e criatividade para se dar bem em tudo que fizer. Também vai ter a saúde tinindo e muito pique para aproveitar o sabadão. Prepare-se para emoções intensas no amor! Cor: DOURADO Palpites: 21, 39, 37

SAGITÁRIO

O sabadão tem tudo para ser uma maravilha, bebê! Seu lado atencioso e prestativo deve falar mais alto, ainda mais com os parentes. A saúde também estará protegida pra você poder curtir o dia sem preocupações. Há sinal de muito prazer no amor. Cor: AZUL Palpites: 07, 20, 52

CAPRICÓRNIO

Pode glorificar em pé porque não faltam vibes positivas neste sabadão e quem vai arrasar é você, meu cristalzinho! Urano e Júpiter abrem a manhã em ótimo aspecto com a Lua, anunciando um dia feito sob medida para você se divertir e brilhar. No amor, você vai convencer e agradar sem fazer esforço. Cor: LARANJA Palpites: 19, 46, 21

AQUÁRIO

A Lua forma aspectos superpositivos com Urano e Júpiter, garantindo sorte com grana e muita harmonia nas relações pessoais! Você pode encontrar ótimas soluções para resolver assuntos antigos, dívidas e pendências. No amor, o clima será de sintonia e altos papos. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 51, 15, 06

PEIXES

O céu está forrado de aspectos positivos e os astros garantem que o sábado tem tudo para ser espetacular. Sua comunicação, criatividade e simpatia vão te fazer brilhar em rolês com amigos e pessoas queridas. No amor, só não convém exagerar no ciúme. Cor: PRETO Palpites: 06, 42, 31