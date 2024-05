RESUMO DAS NOVELAS, 4/5: Buba se sente perseguida por Inácia, em Renascer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Rede Globo

(18h40) No Rancho Fundo

Quinota confronta Marcelo e afirma que se apaixonou por outro homem. Margaridinha arma para conseguir o dinheiro da viagem de Zefa Leonel. Quintilha avalia o hotel de Tobias. Zefa Leonel confessa a Padre Zezo que pensa em tirar a vida de Deodora. Marcelo insinua para Artur que Quinota o deixará. Padre Zezo confidencia a Zefa Leonel que Deodora já foi castigada por todos os seus crimes. Marcelo descobre que Caridade está trabalhando no cabaré. Artur pede Quinota em noivado.

(19h45) Família é Tudo

Tom intercepta Gina, mas se distrai com as crianças. Guto foge de Lizandra. Chicão tenta enrolar Andrômeda. Otto diz a Netuno que não pode ter mais uma morte nas costas e cobra que ele ajude a matar Vênus. Paulina pede remédios a Brenda, que nega. Lupita diz a Chantal que Elisa está enganando Júpiter. Guto sofre chacota no trabalho. Hans diz que não vai fazer o que Mila quer e ela diz que ele vai se arrepender. Andrômeda escuta Nair e Chicão conversando sobre o valor das mentiras contadas e pergunta se foi enganada. Netuno observa Vênus e Babbo em um café próximo à fundação e se prepara para agir.

(21h05) Renascer

Buba se sente perseguida por Inácia. João Pedro sente receio de perder sua importância ao ver que os irmãos estão recebendo ensinamentos do pai. Morena insiste em dizer a Lu que ela não deve fugir do sentimento que tem por João Pedro. Tião faz uma tipoia para colocar debaixo da camisa e abrigar o ovo, sem que ninguém saiba. Augusto tenta convencer Buba a contar a verdade sobre ela a José Inocêncio. Bento se mostra frágil para João Pedro e demonstra vontade de vender suas terras e viajar pelo mundo. José Inocêncio questiona Bento, ao ouvir a conversa do filho com João Pedro.