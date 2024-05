Com 11 horas de shows, Rock Rec Festival empolga público e já promete nova edição em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pontual, organizado e com algumas das bandas de rock nacional de maior sucesso das últimas décadas, festival aconteceu no sábado (5) na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

Mal deu tempo de tomar um fôlego. Pontualmente, às 18h do sábado (5), Nando Reis subiu ao palco e deu início à primeira edição do Rock Rec Festival, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. E a programação seguiu sem parar até quase 5h deste domingo (6). Pontual, organizado e com algumas das principais bandas nacionais que fizeram - e ainda fazem - sucesso das gerações de 1980 e 1990, o festival tem tudo para ser o maior do Nordeste, como já se denomina.

Nando Reis foi a primeira atração do festival de rock na área externa do Centro de Convenções - Kaio Cads/Divulgação

Logo após a apresentação de Nando Reis, com seus clássicos, foi a vez de Humberto Gessinger subir ao palco do festival. Inclusive, chamava a atenção o número de fãs com camisas da banda Engenheiros do Hawaii, que era liderada por Gessinger.

"A montanha", "3 x 4" e "Eu que não amo você" foram alguns dos sucessos celebrados pelo músico, que também fez uma homenagem ao seu Estado, Rio Grande do Sul, onde os fortes temporais já deixaram mais de 70 mortos e milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.



O festival seguiu com Biquini Cavadão. Mesmo com a forte chuva durante parte do show, o público permaneceu vibrante acompanhando a apresentação da banda. Empolgado, o vocalista Bruno Gouveia desceu do palco e se jogou entre o público durante a música "Zé Ninguém".

Mesmo com chuva, show do Biquini Cavadão empolgou o público - Kaio Cads/Divulgação

As apresentações seguiram com Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Nação Zumbi e, por fim, o projeto Charlie Brown Jr - 30 anos, sob o comando de Marcão Britto & Thiago Castanho. O saldo foi mais que positivo para a primeira edição do festival. E os fãs de rock, presentes na celebração, já aguardam ansiosos para a segunda, prevista para setembro de 2025.