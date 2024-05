Esforço para começar a semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - Sua energia física e mental fica no auge, e o dia será oportuno para consolidar conquistas que vão se refletir em seu sucesso e progresso. À tardinha, assuntos de grana ganham impulso e há chance de encher a carteira. Mas abra o olhão com tensões no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 20, 52, 34



TOURO - A segundona pode começar devagar, mas com um pouco de esforço e a determinação típica dos tourinhos, você vira o jogo a seu favor. A dica é se envolver com o que te interessa e focar nas suas metas. No amor, tenha paciência e jogo de cintura para resolver conflitos. Cor: AMARELO Palpites: 10, 03, 39



GÊMEOS - As coisas vão fluir como espera e a cooperação alheia deve fazer toda diferença, pois pode te ajudar a alcançar objetivos importantes. Mas fofocas e aborrecimentos podem surgir e azedar algumas relações. No amor, reforce o diálogo e esclareça mal entendidos. Cor: VIOLETA Palpites: 45, 48, 12



CÂNCER - Você vai tirar o pé da cama pensando nas metas que quer alcançar, e não vai economizar garra nem disposição para batalhar por seu progresso. No final da tarde, o astral vai mudar e o desejo de aproveitar os bons momentos com pessoas queridas. O amor pede alguns ajustes. Cor: PRETO Palpites: 51, 17, 06



LEÃO - Segundou com as vibes estimulantes da Lua e de Mercúrio, que liberam o caminho para você realizar as mudanças com as quais vem sonhando. Novos horizontes podem se abrir através de um trabalho diferente, um curso ou outra atividade que queira começar. No amor, tenha jogo de cintura! Cor: LILÁS Palpites: 58, 23, 05



VIRGEM - Segundo os astros, você vai ter compromissos para cumprir, e assuntos ligados a dinheiro estarão no topo da sua lista de prioridades. Só não pode e não deve resolver nada na louca nem se meter em assuntos que não conhece direito. No amor, há risco de tretas e desencontros. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 58, 59, 04



LIBRA - Se depender dos astros, o cardápio pode ser farto nos assuntos pessoais ou profissionais. Hoje seu dom para formar parcerias fica tinindo! Mas terá que dobrar a prudência para não ter preju. No amor, explore sua diplomacia e não force a barra. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 31, 41, 05



ESCORPIÃO - A segundona será de muito trabalho, bebê, mas também de boas conquistas e tudo indica que seus esforços vão trazer os resultados que espera. Sua determinação só aumenta, e isso só vai colaborar para o seu sucesso. Não permita que problemas familiares afetem os assuntos do coração. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 16, 38, 11



SAGITÁRIO - A Lua continua em seu paraíso, soma energias com Mercúrio e garante que o dia tem tudo para ser glorioso em vários assuntos. Mas o astral dá uma guinada no final do dia, e bagacinhas vão rondar as relações pessoais e amorosas. Muita calma nessa hora! Cor: BRANCO Palpites: 02, 25, 20



CAPRICÓRNIO - Você vai segundar com uma porção de responsabilidades e terá que se empenhar bastante para dar conta do recado, viu bebê? A boa notícia é que vai receber apoio e incentivo para desenrolar seus interesses. No amor, convém ligar o radar. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 19, 46, 21



AQUÁRIO - A semana começa com muitos estímulos e seu jeito estará bem mais destemido, articulado e dinâmico, aquarianjo! Mas o clima vai mudar ao entardecer e convém ligar o radarzinho. E isso vale pro amor também, tá? Cor: ROSA Palpites: 38, 02, 07



PEIXES - Os astros somam forças na sua Casa da Fortuna, e revelam que você pode se deparar com ótimas chances de dar um up nos ganhos! O trabalho deve fluir sem maiores empecilhos, mas o problema é que mal entendidos podem surgir e tumultuar suas relações. O amor pede mais atenção. Cor: AZUL Palpites: 52, 38, 11