HORÓSCOPO, 7/5: Hoje você pode tirar a barriga da miséria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

As contas não param de chegar? Esquenta não porque hoje você pode tirar a barriga da miséria, bebê! Só não espalhe as boas novas, pois o que não falta é olho gordo! O amor atravessa uma fase tranquila, e pode esperar ótimas energias. Cor: PINK Palpites: 60, 59, 24

TOURO

O Sol e a Lua continuam brilhando no seu signo e formam aspectos superpositivos, anunciando uma terça espetacular pela frente. O dinheiro virá para a carteira, as chances de progredir na carreira ficam cristalinas e seu charme vai bombar. Grande sintonia no amor. Cor: CINZA Palpites: 06, 44, 51

GÊMEOS

Tem uma forte concentração de astros no signo anterior ao seu, mas essas energias não vão atrapalhar nem impedir os seus planos! Mas não custa lembrar que tudo vai depender da sua postura e quanto mais sutileza tiver, melhor. No amor, vai dar mais valor à privacidade. Cor: VIOLETA Palpites: 50, 04, 05

CÂNCER

Os astros resolveram caprichar no arranjo celeste! Chegou a hora de desengavetar sonhos e planos, que vão receber um baita incentivo. E pessoas de sua confiança estarão ao seu lado na jornada e podem fazer toda diferença. Lua e Vênus dão sinal verde para o amor. Cor: PRETO Palpites: 36, 09, 34

LEÃO

Sol e Lua brilham no ponto mais alto do seu Horóscopo e impulsionam seus interesses, favorecendo seu reconhecimento e sucesso! Conquistas no trabalho vão repercutir diretamente em suas finanças. No amor, seu carisma e seducência ficam tinindo. Cor: ROSA Palpites: 38, 45, 11

VIRGEM

Rotina é a praia dos virginianos, mas hoje as estrelas convidam a sair da zona de conforto. Esqueça o medo, porque você só terá a ganhar! O momento é propício para começar um ciclo de mudanças e tudo indica que elas serão muito positivas. O amor fica blindado e protegido. Cor: LILÁS Palpites: 02, 20, 43

LIBRA

Os astros apontam transformações, mas não há motivo para ficar apreensiva, e digo isso porque tudo indica que as mudanças serão positivas! Sua forma de agir vai determinar seu caminho para o progresso, então, não aceite menos do que merece. No amor, as emoções serão mais intensas. Cor: AZUL Palpites: 03, 18, 39

ESCORPIÃO

Os caminhos se abrem para o seu sucesso e você tem tudo para consolidar parcerias bem sucedidas na vida profissional e amorosa. Sol e Lua garantem que as suas investidas serão certeiras, seja no trabalho, seja no amor. Cor: VERDE Palpites: 51, 04, 06

SAGITÁRIO

O dia será de muito trabalho e nada vai cair do céu, mas se você focar no serviço, pode alcançar grandes conquistas, Sagita! As vitórias serão suadas, mas vão valer a pena. No amor, boas vibes estarão no comando! Cor: SALMÃO Palpites: 16, 18, 46

CAPRICÓRNIO

A Lua segue o baile na área mais positiva do seu Horóscopo! Sua simpatia, criatividade e inteligência estão tinindo. Ainda por cima, Saturno promete levantar a sua bola no trabalho, nas finanças e nos contatos em geral. Astral feliz e prazeroso no amor. Cor: DOURADO Palpites: 21, 48, 10

AQUÁRIO

Interesses que dizem respeito às finanças domésticas e à família vão ficar em evidência, e as atenções se voltam para seu bolso e seu lar. Mas não precisa se preocupar com nada porque as vibes são positivas. Clima mais aconchegante no amor. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 61, 52, 47

PEIXES

Imaginação é uma das grandes qualidades do seu signo e hoje você vai dar um show de criatividade, competência e talento! Também saberá agradar e atender às expectativas alheias, justamente por isso pode se dar muito bem.O astral ficará perfeito no amor. Cor: BRANCO Palpites: 38, 27, 29