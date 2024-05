Show de Madonna injetou mais de R$ 300 milhões na economia do Rio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta segunda-feira (6) um balanço sobre o show de Madonna, que aconteceu no último sábado, na praia de Copacabana. A apresentação da Rainha do Pop atraiu 1,6 milhão de pessoas e arrecadou mais de R$ 300 milhões para a economia do Estado.

O show, que custou cerca de R$ 60 milhões, teve participação da cidade e do Estado do Rio de Janeiro com um terço do investimento. Cada um pagou R$ 10 milhões, sendo os outros R$ 40 milhões bancados pelos patrocinadores como o Banco Itaú.

TURISMO E SERVIÇOS

Segundo informação do governo fluminense, aproximadamente 150 mil turistas nacionais e internacionais estiveram no Rio de Janeiro no último fim de semana. A presença de tantas pessoas fez o setor hoteleiro da cidade quase lotar, chegando a 96% de ocupação.

O balanço do governo também pontou que 3,2 mil policiais militares e 1,5 mil policiais civis trabalharam no evento, que registrou 213 ocorrências: 38 pessoas foram conduzidas às delegacias e sete prisões efetuadas.

Mais de 50 ocorrências contaram com o auxílio do Corpo de Bombeiros, que contou com um contingente de 800 militares. Resgates no mar e salvamentos terrestres, além de eventos clínicos como desmaios, estão entre os principais chamados. Foram realizados 45 salvamentos marítimos.