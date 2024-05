28º Festival da Seresta no Recife terá Wandeléa, Joanna, Odair José e mais; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tradicional evento ocorre da quinta (9) ao sábado (11), com shows gratuitos realizados na Praça do Arsenal, a partir das 20h

O tradicional Festival Nacional da Seresta chega a sua 28ª edição no Recife, desta quinta-feira (9) ao sábado (11), com shows de artistas como Wanderléa, Adilson Ramos, Odair José, Gilliar e Joanna. O evento é gratuito e ocorre, é claro, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, sempre a partir das 20h.



Realizado desde 1995, o evento sempre é realizado no final de semana do Dias das Mães. "Na verdade, já é conhecido como um acontecimento dedicado a elas, um presente para as mães", diz o texto de divulgação do festival.

Mais nomes



Outros nomes presentes na programação são Mozart, Almir (ex-The Fevers), Igor Alves e Leonardo Sullivan. Na sexta-feira (10), subirá ao palco o projeto Elas Cantam Reginaldo Rossi, que reúne cinco cantoras pernambucanas para prestar uma homenagem ao Rei do Brega.

O sábado (11) será a "Noite das Mães", com Mevinha Queiroga, Josenaldo (The Voice), Gilliard e Joanna, grande cantora romântica que fecha a programação.

Renda



De acordo com a organização, o Festival da Seresta gera renda diretamente para cerca de 200 pessoas durante os três dias de realização, entre cantores, músicos, produtores, auxiliares de produção, seguranças, carregadores (palco), técnicos de som, vigilantes, pessoal do abastecimento (camarim, gelo, água, lanche), técnicos da mídia (fotografia, áudio, vídeo), barraqueiros e ambulantes.

O evento tem apoio da Prefeitura do Recife e do Governo do Estado.

Confira a programação completa:

Quinta, 09 de maio:

20h - Mozart

21h - Wanderléa

22h - Adilson Ramos

23h30 - Almir ex-Fevers

Sexta, 10 de maio:

20h - Igor Alves

21h - Elas Cantam Reginaldo Rossi

22h - Leonardo Sullivan

23h30 - Odair José

Sábado, 11 de maio:

NOITE DAS MÃES

20h - Mevinha Queiroga

21h- Josenaldo The Voice

22h - Gilliard

23h30 - Joanna