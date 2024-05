Curso gratuito no Recife ensina a empreender no setor cultural

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Aulas com inscrições abertas nesta terça-feira usam técnicas de jogo para preparar artistas, produtores e agentes do setor

Um curso gratuito sobre como empreender no setor cultural será ministrado neste mês de maio com técnicas de gamificação - ou seja, em formato de jogo. A proposta da formação "Empreender na Cultura: o Jogo!" é capacitar artistas, produtores e agentes culturais para o mercado, desde o desenvolvimento pessoal até formas de financiar o trabalho.

As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira (7), pelo perfil do Instagram @ligacriativa, entidade responsável pela oficina, que terá 32 horas de duração e é incentivada pela Lei Paulo Gustavo da cidade de Recife.



As 50 vagas disponíveis serão divididas em duas turmas com quatro encontros de oito horas cada, das 9h às 17h. A primeira, nos dias 14, 16, 23 e 28 de maio, será no Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha). A segunda, nos dias 20, 24, 27 e 31 de maio, será no Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro), com garantia de intérprete de Libras. As aulas contam com recursos de acessibilidade e acesso preferencial para pessoas com deficiência auditiva, motora e baixa visão.

Ciclo formativo



Com metodologia dinâmica e estímulo à participação, o curso faz parte do ciclo formativo "Empreender na Cultura é um Negócio Viável", já realizado em cidades como Garanhuns, Limoeiro, Petrolina, Caruaru, e Arcoverde. É ministrado por Eliz Galvão, produtora, consultora e empreendedora cultural com mais de 15 anos de experiência na área. À frente da Liga Criativa, ela já formou mais de 70 turmas e atendeu mais de 5 mil pessoas em todo o Brasil.

O curso objetiva preencher a lacuna ainda existente de formação entre os empreendedores culturais, obstáculo para a profissionalização e sustentabilidade do trabalho artístico de muitos.

Apesar das dificuldades, é comprovada a importância do setor para a economia do país: o crescimento do segmento superou a performance do PIB (produto interno bruto) e gerou mais empregos e movimentação financeira do que o setor automobilístico, de acordo com pesquisa do Observatório Itaú Cultural de abril de 2023.

Três eixos

Os encontros terão explanações teóricas, dinâmicas e jogos em grupo, exercícios individuais práticos e análise de casos coletivos. O primeiro eixo é voltado para o desenvolvimento pessoal (autoconhecimento, técnicas de organização e planejamento de metas pessoais e profissionais, análise de crenças limitantes e fortalecedoras sobre o fazer artístico).

O segundo, para a estruturação do negócio e carreira, com noções de economia criativa, matriz FOFA, Canvas do negócio, mandala do empreendedor criativo, precificação, organização financeira, formalização e registro de marca, divulgação e vendas, marketing para redes sociais, organização de documentos (portfólio, currículo artístico e proposta de venda), negociação com cliente e posicionamento no mercado.

O terceiro eixo abarca financiamento cultural e networking criativo, como formas de captação de recursos para artistas, noções de elaboração de projetos com foco em editais culturais, uso ético de inteligência artificial na formatação de projetos, noções de gestão de projetos, prestação de contas. A capacitação será concluída com a realização do Palco de Negócios, onde os participantes farão apresentações dos seus negócios criativos e/ou culturais para desenvolver técnicas de pitch de negócios, showcases e networking.

SERVIÇO

Curso gratuito "Empreender na Cultura: o Jogo!", com Eliz Galvão, da Liga Criativa

Turma 1: 14, 16, 23 e 28/05 - Compaz Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

Turma 2: 20, 24, 27 e 31/05 - Compaz Ariano Suassuna (Cordeiro), com garantia de intérprete de Libras)

Horário: 9h às 17h (8 horas por dia)

Inscrições: https://www.instagram.com/ligacriativa/