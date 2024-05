HORÓSCOPO, 08/05: Os astros desenham no céu o cenário perfeito para o seu sucesso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Suas ambições materiais se fortalecem e tudo indica que você não vai medir dedicação para faturar mais! E se perceber que precisa dar um chega pra lá nas distrações, desligue o celular e bora pra luta garantir seu progresso. O dia pode ser meio paradão no amor, mas a noite vai compensar. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 33, 35, 59

TOURO

Os astros desenham no céu o cenário perfeito para o seu sucesso e você pode esperar as melhores energias em todos os assuntos! Com seu astral blindado, seus planos têm tudo para dar certo, seja no trabalho, finanças ou nas relações. Mas não custa vigiar seu lado ciumento no amor. Cor: CREME Palpites: 41, 08, 23

GÊMEOS

Seu jeito tende a ficar menos sociável e extrovertido do que de costume, e a culpa é da Lua, que entra na fase Nova em seu inferno astral. Mas se tiver tranquilidade e fazer as suas coisas sem ninguém enchendo, deve levar numa boa. Tudo perfeito no amor. Cor: LARANJA Palpites: 01, 03, 37

CÂNCER

A Lua na fase Nova garante que os seus caminhos vão se abrir, e você pode alcançar grandes conquistas na vida pessoal, profissional e financeira. Seu senso prático e determinação devem te ajudar a chegar mais perto dos seus objetivos. Planos no amor estarão favorecidos. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 14, 42, 22

LEÃO

A Lua Nova soma energias com os astros, realça seus talentos criativos e deixa seu faro apurado para identificar as melhores oportunidades. Mas também é hora de focar na realidade, em vez de sonhar com o que ainda está fora do seu alcance. Altos papos e companheirismo no amor. Cor: GOIABA Palpites: 39, 19, 57

VIRGEM

Hoje só tem energia boa, e as estrelas avisam que as suas chances de crescer e prosperar só aumentam! A Lua revela que contatos com assuntos e pessoas diferentes e distantes podem te colocar frente a frente com algo novo e muito promissor. Ótimo astral no amor. Cor: PRETO Palpites: 24, 32, 22

LIBRA

Você pode tirar a barriga da miséria e encher o bolso, ainda mais se explorar seu tino empreendedor e seu instinto para negociar. O trabalho pode ser palco de mudanças, mas isso não será ruim e deve favorecer seu crescimento. O amor pode reservar novidades deliciosas. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 07, 38

ESCORPIÃO

A Lua Nova fecha parceria com vários astros e anuncia um período de conquistas e realizações para os escorpianjos. Apoio alheio não vai faltar hoje, e seus planos também estão protegidos. Agora, as melhores vibes estão previstas no amor! Cor: LILÁS Palpites: 08, 05, 44

SAGITÁRIO

Para quem gosta de fervo, agito e aventura, o dia pode não ser muito estimulante, já que o astral exige mais atenção nas responsabilidades. A boa notícia é que você vai contar com muita disposição para colocar seus interesses em ordem. Astral blindado no amor. Cor: BRANCO Palpites: 11, 38, 43

CAPRICÓRNIO

A Lua soma energias com astros e muda para a fase Nova, trazendo promessas espetaculares que podem te fazer vibrar de alegria! Chegou a hora de acreditar e explorar seus talentos para se destacar e melhorar de vida. No amor, a sintonia vai ser forte. Cor: CINZA Palpites: 49, 14, 50

AQUÁRIO

O astral segue favorável para os assuntos familiares e você não vai pensar duas vezes para atender as demandas e necessidades dos seus queridos. Mas isso não deve atrapalhar seus interesses de trabalho e dinheiro. Astral repleto de energia boa no amor. Cor: LILÁS Palpites: 05, 22, 50

PEIXES

A Lua Nova garante uma quarta redondinha para sair no lucro e levar vantagem em negociações se tirar mais proveito do seu dom para argumentar. No trabalho, vai contar com inteligência de sobra para se destacar. No amor, o chamego deve aumentar. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 14, 32