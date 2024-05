NOVELAS, 08/05: Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina, em No Rancho Fundo

SBT/TV Jornal

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Branca vai atrás de Leandro e Fausto para conseguir anotações e comparar com as cartas do admirador secreto. Glaucia encontra Telma e Nando na manifestação e afirma que eles são traidores. Muke e Trapaça proíbem Chilique e Fê Dengosa de entrar no esconderijo do Pedalzera. Glaucia e Fred comparecem no protesto e se pronunciam; Glaucia alega que o CEC vai ter mudanças, que as atividades físicas continuarão, mas o foco é a estética. Manifestantes querem o CEC do jeito que está, aberto às crianças e destinado ao esporte, totalmente de graça. Na casa de Julieta, os jovens comemoram o ato da manifestação e ficam felizes por estarem unidos por uma causa. Leandro é descartado como admirador secreto e Branca explica para Clara que precisa se aproximar de Fausto para conseguir a caligrafia dele. Téo é convidado para jantar na casa de Bernardo. Chilique e Fê Dengosa dormem na rua; um policial os aborda e os leva com ele.

Record – Canal 9

(21h45) Gênesis

Massá precisa agir com violência para fugir de Ur. Terá agradece a presença de todos na viagem. Ayla discute com Ló. Sarai volta a pedir para Abrão arrumar outra esposa. Adália e Gate (Mario Bregieira) são surpreendidos com um ataque de Ziva (Ana Paula Tabalipa). Naor desconfia de Massá. Agar recebe a visita de sua mãe no palácio. Massá segue sua viagem. Aat se aproveita da fragilidade de Agar. Abrão e Sarai seguem firmes com a caravana de Terá. Agar segue as orientações de Aat. Ló começa a perder a paciência com Ayla. Na cidade de Sodoma, Bera (Charles Paraventi) pune cruelmente uma pessoa. Ayla fala de sua vontade de viver em Sodoma e desperta o interesse de Ló. No Egito, Aat dá uma missão inusitada à Agar. Ló e Ayla caem na armadilha de Lotam (Ricardo Blat) e Tauro (Fernando Val).

Rede Globo

(18h05) No Rancho Fundo

Blandina tenta se aproximar de Quinota, e lhe pergunta sobre seu noivado ao ver a aliança em seu dedo. Marcelo consegue se libertar da armadilha de Blandina. Quinota vê Marcelo e o repreende. Blandina inventa ter sido enganada por Marcelo e Quinota defende a nova amiga. Floro Borromeu detém Marcelo. Blandina conhece Artur e Tia Salete. Ariosto e Sabá Bodó firmam uma aliança pelas terras dos Leonel. Zefa Leonel e Quinota fazem as pazes. Sabá e Nivalda vão até a Gruta Azul, e são recebidos por Aldenor e Nastácio.

(19h15) Família é Tudo

Vênus se preocupa ao saber que Netuno está em coma. Tom conta para Vênus sobre o encontro com Gina. Cláudio fala com despeito com Tom e Plutão. Nicole termina o namoro com Max. Lupita afirma que não deixará Elisa dar o golpe em Júpiter. Jéssica é falsa com Electra. Luca não percebe o amor de Murilo ao vê-lo falar de Electra. Lulu pede para Chicão e Andrômeda convidarem Guto para ir com ela e Lizandra a uma festa. Leda sonha com Guto. Netuno aperta a mão de Vênus na UTI.

(20h30) Renascer

Joana nega para Tião que Egídio esteja lhe assediando, mas deixa o marido desconfiado. Egídio tem um pesadelo. Tião avisa a Joana que eles vão embora. Mariana não gosta do apoio de José Inocêncio à campanha de Bento. Egídio cobra de Tião o dinheiro da alimentação e da moradia, para impedir que o funcionário vá embora. Joana decide trabalhar na roça com Tião para pagar a dívida do casal com Egídio. Buba e Augusto ficam juntos. Augusto conhece Neno e Pitoco. José Inocêncio avisa ao Pastor Lívio que ele terá de ajudar Bento a se eleger. Sandra avisa a Dona Patroa que a mãe tem direitos a uma parte dos bens de Egídio. Deocleciano desconfia da conversa que João Pedro tem com Damião, e aconselha o afilhado a aguardar a decisão de José Inocêncio a respeito da morte de Venâncio. Augusto encontra uma foto antiga de Buba.