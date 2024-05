'Sem Coração' marca retomada do cinema regular no Teatro do Parque; conheça o longa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Filme da alagoana Nara Normande com o pernambucano Tião já passou pelo Festival de Veneza e ganhou prêmios da Festival de Cinema do Rio

Após 14 anos, o Cineteatro do Parque voltará a ter programação regular de cinema a partir desta quarta-feira (9), às 19h. O filme escolhido para estrear a retomada foi "Sem Coração", escrito e dirigido pela alagoana Nara Normande e pelo pernambucano Tião.

O longa segue em cartaz nos dias 14, 21 e 28 de maio, sempre às 19h. Os ingressos serão vendidos, uma hora antes do início da sessão, na bilheteria do cineteatro, a preços populares: R$ 10 e R$ 5 (meia).

Reinaugurado no final de 2020, o espaço chegou a ter algumas sessões, além de receber festivais de audiovisual. Contudo, ainda faltava o retorno da programação fixa de cinema. A Prefeitura chegou a informar que a retomada ocorreria em março - contudo, só está ocorrendo em maio.

Sobre o filme

"Sem Coração" se passa no litoral de Alagoas, durante o verão de 1996. Através de uma narrativa sensível e delicada, o filme constrói um retrato da juventude alagoana repleto de complexidades.

'Sem Coração', de de Nara Normande e Tião, abre o Festival Janela Internacional do Recife - STILL

Na trama, a protagonista Tamara (Maya de Vicq) vive seus últimos momentos com os amigos antes de se mudar para Brasília. Em meio a um período de fervorosa exploração da sexualidade entre os

jovens, Tamara se interessa por uma adolescente da vila, apelidada de Sem Coração devido a uma cicatriz no peito.

"A jornada da protagonista Tamara é inspirada em algumas memórias da minha infância e adolescência passadas no litoral alagoano, lugar onde cresci e de grande inspiração para meus trabalhos", comenta a diretora Nara Normande.

Trajetória



"Sem Coração" foi exibido no Festival de Veneza e venceu os prêmios Félix de Melhor Filme e o Redentor de Melhor Fotografia, durante o último Festival de Cinema do Rio de Janeiro.

O filme tem despertado expectativas e curiosidade por onde passa. Uma coprodução Brasil (Cinemascópio), França e Itália, o longa amplia em pouco mais de uma hora a história que Nara Normande e Tião contaram em 2014 no formato de curta, com 25 minutos de duração, da menina Tamara nas últimas semanas de férias numa vila de praia antes de partir para estudar em Brasília.

Nara Normande é alagoana e morou 20 anos no Recife, onde desenvolveu seus primeiros trabalhos no cinema. Já Tião nasceu no Recife. Em 2008, seu filme Muro recebeu o prêmio Un Regard Neuf de melhor curta-metragem na Quinzena dos Realizadores de Cannes. Juntos, em 2014, eles dirigiram a ficção com atores "Sem Coração", curta ganhador do prêmio Illy na Quinzena dos Realizadores em Cannes.

Na história, Tamara falar de uma adolescente apelidada de "Sem Coração" por causa de uma cicatriz que tem no peito. Ao longo do verão, Tamara sente uma atração crescente por essa menina misteriosa.

Festivais

Cineteatro do Parque, no Centro do Recife - MARCOS PASTICH/ARQUIVO PCR

Além das sessões semanais, oferecidas pela Prefeitura do Recife, o cineteatro terá suas instalações e maquinários de última geração à realização de festivais e ativações do audiovisual na cidade, a exemplo do Festival MOV, Festival Animage, Cine PE e Festival Janela de Cinema.