Festival RioMar de Literatura terá Djamila Ribeiro, Lazáro Ramos e Chico César; confira

Programação realizada em 16 de maio, no Teatro RioMar, ainda contará com uma homenagem a Machado de Assis

O Festival RioMar de Literatura chega à sua 10ª edição em 16 de maio, homenageando escritores e artistas negros, com a presença de nomes consagrados do cenário nacional.

Entre os convidados estão a autora e filósofa Djamila Ribeiro, o ator e escritor Lázaro Ramos e show do cantor Chico César. O evento ocorre no Teatro Riomar, a partir das 16h, com ingressos por R$ 40 e R$ 20 (meia), à venda no App do RioMar Recife, no site e na bilheteria do Teatro RioMar.

Com curadoria da jornalista Carmen Peixoto, a programação ainda contará com uma homenagem a Machado de Assis na abertura. Será uma apresentação da escritora pernambucana Flávia Suassuna, imortal da Academia Pernambucana de Letras, que vai contextualizar a vida e obra do autor e sua importância dele para a literatura brasileira.

Destaques

Na sequência, Lázaro Ramos fará uma conversa voltada para o público infanto juvenil, com mediação do jornalista pernambucano Pedro Lins. Além de ser considerado um dos principais atores de sua geração, Lázaro Ramos tem experimentado diversas possibilidades da escrita literária, com obras infantis e adultas. Ele já publicou os livros infantis "A velha sentada", "Cadernos de Rimas do João" e o livro de memórias e reflexões "Na minha pele", para citar alguns exemplos.

Depois, será a vez de Djamila Ribeiro compartilhar as suas experiências no palco em bate-papo mediado pela jornalista pernambucana Fabiana Moraes. Djamila Ribeiro ganhou notoriedade no Brasil ao se tornar uma das vozes contemporâneas mais importantes na defesa dos negros e das mulheres e já foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC.

Em 2020, Djamila venceu o Prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária do país, com o livro "Pequeno manual antirracista" e em 2023 foi eleita para a Academia Paulista de Letras. Ela também é autora de "Lugar de fala", "Quem tem medo do feminismo negro?" e "Cartas para minha avó". Já Fabiana Moraes também é autora e publicou livros como "A pauta é uma arma de combate", "Nabuco em pretos e brancos" e "Os sertões: um livro reportagem".

Para encerrar a programação do evento, o cantor e compositor Chico César sobe ao palco e promete encantar o público com um repertório recheado de sucessos, como “À primeira vista”, “Mama África”, “Deus me proteja”, “Pensar em você”, entre outras.

Doação de livros

Assim como na edição do ano passado, durante o Festival RioMar de Literatura, o RioMar Recife promove uma campanha de arrecadação de livros literários infantis e juvenis que serão doados para crianças que moram no Sertão de Pernambuco, através da ONG Amigos no Sertão.

Poderão ser doados livros infantis e juvenis de qualquer gênero literário, não sendo válidos livros didáticos. Para fazer a doação, basta levar os livros em bom estado de conservação e colocar no baú que ficará na entrada do Teatro RioMar.

Instituto JCPM

O Festival RioMar de Literatura ainda vai contar com programação no Instituto JCPM, na parte da manhã, das 9h às 11h, do dia 16 de abril.

Haverá música, jogos de leitura, brincadeiras musicadas, lucidades com livros e contação de história. Além disso, terá a apresentação de um espetáculo litero-musical.