Sucesso nas redes, personagem de mãe 'pernambucana raiz' chega aos palcos do Grande Recife

O ator de teatro e drag queen Saulo Máximo, fenômeno das redes sociais com a "Mara Drag", leva para os palcos a sua personagem "Mainha Mara", inspirada nas mães nordestinas, na sua própria mãe e nas mães de amigos.

O espetáculo "Mainha é uma Resenha – A Peça" estreia neste sábado (11), véspera do Dia das Mães, no Teatro Samuel Campelo, em Jaboatão Centro, às 19h.

No dia 1º de junho, é a vez do Teatro Boa Vista, em Recife, receber o espetáculo. A direção é de Filipe Enndrio. O elenco ainda conta com Filipe Enndrio e Italo Rodrigues.

Como surgiu 'Mainha Mara'

Fã de Paulo Gustavo, Saulo se inspirou na obra do saudoso humorista falecido em 2020 e pensou como seria ter interpretar, de forma cômica, uma mãe genuinamente pernambucana dos anos 1990 - afetuosa e guerreira, mas também engraçada e sem um pingo de paciência.

Mainha Mara surgiu nas redes sociais. O artista idealizou e executou uma websérie com 2 temporadas com mais de 50 episódios e ultrapassando mais de 840 mil visualizações.

Diante do sucesso nas redes, contando, ainda, com uma página com mais de 150 mil seguidores, Saulo resolveu trazer para o teatro sua personagem como uma forma de agradecer aos seus seguidores pelo reconhecimento do seu trabalho e de se aproximar desse público que muito o admira.

SERVIÇO

"Mainha é uma resenha – A Peça"

Quanto: R$ 35 (esgotado), no Sympla

Quando: 11 de maio (Teatro Samuel Campelo) e 1º de junho (Teatro Boa Vista)