Fenearte 2024 expande circuito para Zona da Mata e Agreste e terá investimentos de R$ 15 milhões

Com cinco mil expositores, Feira Nacional de Negócios do Artesanato espera receber 315 mil pessoas, com impacto e econômico de R$ 52 milhões

Com o tema "Sons do Criar - Artesanato que Toca a Gente", a 24ª edição da Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato contará com uma ampliação do "Circuito Fenearte", que estreou no ano passado com ativações fora do tradicional Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda. A feira ocorre de 3 a 14 de julho.

A iniciativa "Circuito Fenearte" ocupa centros de cultura e econômica criativa, museus, galerias, ateliês e restaurantes, colocando o artesanato em diálogo com outras linguagens, como as artes visuais, o design e a gastronomia.

Neste ano, além do Recife e de a Olinda, o Circuito chegará a Tracunhaém, na Zona da Mata Norte, e a Caruaru, no Agreste. Essa novidade também foi ampliada, iniciando antes e acabando depois da feira principal, de 25 de junho a 28 de julho - o evento ART PE - Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, marca o seu começo.

'Extrapola muros'

A novidade está em diálogo com princípios de "descentralização" da gestão de Raquel Lyra (PSBD), que tem carreira política no Agreste. "A Fenearte é uma grande culminância daquilo o que a gente produz em Pernambuco. Em cada região do nosso Estado, temos um estilo e artesanato diferente."

"Também unimos culinária e moda autoral, que são fortes no Estado, e também vamos ter um novo olhar, para que haja mais interação entre todos aqueles que fazem a economia criativa do nosso Estado. Ela extrapola muros", disse governadora Raquel Lyra, em coletiva realizada nesta terça-feira (28).

Convênio com o Sebrea

Em convênio com o Sebrae-PE, o programa Pernambuco Artesão também será lançado nesta edição. Consiste numa série de ações, como a continuidade do Estudo da Cadeia Produtiva do Artesanato, iniciado em 2023. Contará com seminários e jornadas criativas em sete regiões do Estado; oficinas, palestras e participação em feiras nacionais.

"O programa irá garantir uma melhor qualificação dos nossos artesãos, de quem faz a Economia Criativa em Pernambuco, para que ele possa viver de sua arte no seu chão, não somente esperando a grande culminância da Senearte. O Governo quer chegar junto para permitir que o artista possa viver o ano inteiro a partir da área que mais gere emprego no mundo hoje."

Números

Com cinco mil expositores, a Fenearte de 2024 espera receber 315 mil pessoas, com impacto e econômico de R$ 52 milhões. O investimento é de R$ 15 milhões.

No total, são cerca de 700 espaços de comercialização. De acordo com o Governo do Estado, a atual edição teve recorde nas inscrições para o setor Individual Pernambuco, que reúne artesãos do Estado. Foram mais de 1.400 candidatos para os 304 estandes disponíveis nesta área da feira.

Novidades

Dois mestres do artesanato pernambucano, com trabalhos já reconhecidos, passam a integrar a Alameda dos Mestres da Fenearte. São eles: Nicinha, de Caruaru, e Saúba, de Jaboatão dos Guararapes.



A Agência de Desenvolvimento Econômico, entidade do governo estadual que realiza o evento, também informou que a edição terá um espaço de entrada maior, com mais bilheterias, além da venda antecipada de ingressos pela primeira vez. As vendas ocorrem pelo site evenyx.com/24a-fenearte.



Outra novidade é que a área de gastronomia (Cozinha Fenearte) terá tema. O primeiro será queijo coalho, um um movimento da feira no sentido de que a iguaria se torne patrimônio cultural imaterial. Chefs pernambucanos vão preparar receitas com este ingrediente. O Palco Fenearte, com shows diários, ficará na Praça de Alimentação.

Registro da Fenearte 2023 - Cristiana Dias/Divulgação

Também haverá mudanças na área de vestuário. A "Passarela Fenearte" vira "Moda Fenearte", ocupando o mesmo espaço do Mezanino do Centro de Convenções. Um concurso será realizado para estudantes de moda de instituições de ensino de Pernambuco: o Desafio MAPE (sigla para Moda Autoral de Pernambuco).

O serviço de translado foi ampliado, sendo oferecido com saídas dos estacionamentos de quatro shoppings: Patteo, Recife, RioMar e Tacaruna. Todos contarão com trajetos diários, das 13h às 23h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 23h, aos sábados e domingos.