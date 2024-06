Atenção ao que falar e sobre como vai agir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES - Tem pegadinha entre os astros e a recomendação é avaliar bem o terreno! Convém dobrar a cautela ao lidar com as finanças. Ainda bem que Marte reforça seu espírito e vai dar mais garra para vencer os desafios. No amor, vá com calma. Cor: AMARELO Palpites: 48, 27, 39



TOURO - O astral fica meio tumultuado, e é melhor ir devagar com andor para não se estressar. Bora lá maneirar na teimosia! Procure ter mais paciência e jogo de cintura para não se estranhar com ninguém. No amor, não convém fazer exigências. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 48, 39



GÊMEOS - Os astros se estranham, e esse é um sinal de que seu jeito tende a ficar mais cismado. É melhor escolher as palavras e agir com mais sutileza! Ainda bem que os amigos estarão do seu lado e darão a maior força. No amor, fique longe de extravagâncias. Cor: BEGE Palpites: 41, 33, 05



CÂNCER - O céu tá cheio de aspectos astrais nervosos, e é melhor pisar em ovos e agir com mais tolerância para não atrair confusão. Outra recomendação é administrar seus interesses financeiros com pulso firme, assim não corre o risco de preju. No amor, não convém esperar muito. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 12, 21, 28



LEÃO - Presta atenção nos recados astrais, porque hoje o céu tá cheio de aspectos e alguns podem deixar o dia bem nervosinho, viu bebê? A dica é ficar de antena ligada pra não se estressar e não prejudicar seu bem-estar. No amor, tenha mais tolerância. Cor: PRETO Palpites: 46, 19, 25



VIRGEM - Vai suave na nave e pense bem antes de fazer mudanças em sua rotina, porque hoje você pode se deparar com tensões e reviravoltas. O conselho é ir com calma e fazer uma coisa de cada vez para perder tempo com assuntos infrutíferos. No amor, o dia deve ser tranquilo. Cor: VIOLETA Palpites: 33, 51, 24



LIBRA - A Lua passa o dia em seu paraíso e se ficasse só nisso seria ótimo, bebê! Pena que instabilidades podem marcar presença. A dica é não criar muitas expectativas e manter o olhão aberto com o dinheiro. No amor, alegrias estão previstas. Cor: DOURADO Palpites: 03, 46, 10



ESCORPIÃO - Sua energia fica tinindo, mas convém ser firme para se concentrar, porque problemas pessoais podem desviar seu foco. Desentendimentos não estão descartados em suas relações e não vai ser fácil entrar em sintonia com certos parentes. No amor, o astral fica instável. Cor: ROSA Palpites: 09, 27, 54



SAGITÁRIO - A Lua arranja encrenca com vários planetas e pode bagunçar o seu astral. Tente agir com mais jogo de cintura e contar até cem. E não se estresse à toa, porque a sua saúde pode pagar o pato. Vibes espetaculares no amor. Cor: BRANCO Palpites: 11, 38, 56



CAPRICÓRNIO - A Lua passa o dia na sua Casa da Fortuna e até poderia incentivar seus ganhos, mas ela traz vibes tensas pro seu bolso, isso sim. Muita calma e juízo nessa hora para não torrar seu suado dinheirinho! No amor, vale reforçar o diálogo. Cor: VERMELHO Palpites: 34, 43, 54



AQUÁRIO - A Lua realça seus talentos, mas ela também traz vibes treteiras que podem azucrinar suas relações, afetar seu astral e a sua concentração. O conselho é ter mais paciência e não se deixar levar por preocupações. No amor, abra o olhão com perrengues. Cor: PRATA Palpites: 09, 56, 11



PEIXES - Aviso que zicas podem rolar! Inspire-se na natureza compreensiva do seu signo, e seja mais tolerante para não se estranhar com quem convive. Mas as finanças estarão protegidas e um dindim pode chegar pra aliviar os fardos. No amor, pegue leve! Cor: CINZA Palpites: 20, 29, 54