RESUMO DAS NOVELAS, 30/5: Ángela e Samantha se enfrentam por causa de Álvaro, em Contigo Sim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela e Samantha se enfrentam por causa de Álvaro, enquanto ele e Leonardo brigam. Memo consegue escapar de Félix.

(20h30) A Infância de Romeu e Julieta

Mariana aparece no Monter Mercado e diz para Vera que Clara não vai produzir um aroma para a adversária; Pórcia fica sabendo que no passado, Vera acusou Mariana de um roubo de joia. Julieta sai para jantar com Diego. Glaucia notifica os filhos que ela vai viajar para o exterior sem previsão de retorno e que eles vão morar com o Fred. Pórcia avisa Vera que já viu Glaucia usando a joia que ela tanto procura. Karen e Patrick admitem estar apaixonados um pelo outro. Hélio briga com Clara por ela estar próxima de Vera.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jaluzi se mantém confiante diante do rei Bera. Ló observa o exército de Sodoma. Abrão oficializa a união entre Michal e Manre. O rei Quedorlaomer comanda seu exército contra Sodoma. Ele revela a identidade de seu general. Michal se entrega a Manre. Lúcifer consegue a confiança de Abrão. O exército do rei Bera batalha contra os homens do rei Quedorlaomer. Manre cai na provocação de Gyasi. O exército de Quedorlaomer leva vantagem na batalha. O rei Bera precisa se humilhar para se manter vivo. Sarai força uma aproximação entre Abrão e Agar. Enciumado, Manre tem um ataque contra Gate e Eliézer. Ló se apavora com a notícia dada por Sitri.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Zefa Leonel confronta Blandina sobre Juquinha. Blandina inventa uma história sobre o menino, fazendo Zefa Leonel se sentir culpada por negligenciar o filho. Dona Manuela conta a Artur sua história com o médico Estevão, sem saber que está sendo ouvida por Ariosto. Emi discute com Ariosto e pede demissão. Paula Alexandre e Guarda Marcôni entregam a Ariosto uma intimação judicial. Artur pede Quinota em casamento

(19h45) Família é Tudo

Vênus deixa o chalé sem ouvir a explicação de Tom. Patty esconde as chaves do carro de Tom. Jéssica sugere que Hans acabe com Electra, como fez com Frida. Leda, Marieta e Júpiter são levados para a delegacia. Netuno/Léo se preocupa ao saber que Vênus brigou com Tom. Plutão convence Enéas a treinar Nicole. Guto consola Lupita. Max tenta convencer Nicole a aceitar sua proposta e voltar com ele. Chicão revela a Guto e Furtado que está sendo chantageado por Sheila. Netuno/Léo tenta se controlar quando Vênus chega à Fundação. Netuno/Léo avança contra Tom para mantê-lo afastado de Vênus.

(21h20) Renascer

Bento conta a Mariana e a José Inocêncio o deslize cometido por João Pedro em seu casamento. Mariana questiona o casamento sem amor de João Pedro. João confessa a Zinha que sofre por não conseguir tirar Mariana da cabeça. José Inocêncio discute com Mariana. Augusto pergunta ao pai se ele aceita Buba como ela é. Augusto explica ao pai sobre orientação sexual e identidade de gênero. Teca se emociona com o carinho de Buba e Inácia. Inácia confidencia a Buba que sabe que o filho de Teca não é de Venâncio. Bento sente inveja de Augusto e menciona na frente do pai que o registro médico do irmão foi cassado. Todos se reúnem para o casamento de João Pedro e Sandra. Rachid conduz a noiva até o altar. João Pedro fica feliz ao ver José Inocêncio chegar com Mariana na cerimônia religiosa de seu casamento.