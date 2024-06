'Lama dos Dias': Série ambientada no Recife durante o surgimento do manguebeat ganha segunda temporada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A série "Lama dos Dias", dirigida pelo pernambucano Hilton Lacerda, ganhou uma segunda temporada no Canal Brasil, com exibição em formato de maratona no último dia 24 de maio. Os seis episódios já estão disponíveis no Globoplay.

Ambientada no Recife na década de 1990, a produção resgata o contexto da criação do manguebeat e propõe uma reflexão sobre o processo criativo nos dias atuais.

A trama acompanha um grupo de jovens moradores da capital pernambucana, entre eles Farmácia (Geyson Luiz), que junta esforços para realizar seu filme, e EZK (Matheus Tchôca), que coloca em prática o sonho de organizar um festival de música.

Todos os episódios foram rodados em Pernambuco, em locações emblemáticas como um casarão abandonado em um dos bairros mais tradicionais do Recife e um apartamento em um prédio onde moraram personalidades como o designer e músico Mabuse, DJ Dolores e Hilton Lacerda.

Cinema e festivais

Geyson Luiz na segunda temporada de 'Lama dos Dias' - DIVULGAÇÃO

As duas narrativas que guiam a temporada são a produção do curta-metragem de Farmácia e a realização do Festival Música de Bordo, liderada por EZK. A ideia do curta surge quando Farmácia assiste a um filme de 1979 e fica interessado pela possibilidades que vê na proposta de Domingos, diretor da película, que aceitará participar do projeto.

Com a ajuda de Domingos e de seus amigos, Farmácia, mesmo sem nenhuma experiência na sétima arte, confia no seu processo criativo e em sua intuição, dedicando-se de corpo e alma ao projeto com a ambição de revolucionar o embrionário audiovisual pernambucano.

O curta de Farmácia é produzido durante a série, mas será visto na abertura de cada episódio, dividido em sete partes. O diretor por trás de Farmácia é Hélder Aragão, o DJ Dolores, que também assina a trilha e os roteiros (esses em companhia de Hilton Lacerda, Laís Araújo e Dillner Gomes).

EZK, produtor reconhecido por sua maneira prática e ativa de fazer a cena cultural acontecer, dedica seus esforços ao Festival Música de Bordo e na banda Kara Feya, novo investimento musical depois da dissolução de sua antiga banda, a Psicopasso.

Novas personagens

Lama dos Dias ganhou segunda temporada no Canal Brasil - DIVULGAÇÃO

Outras duas personagens que movimentam a trama são Maria da Saudade (Alana Ayoká) e Olívia (Carol Cavesso).

Saudade é inglesa, filha de um baiano com uma moçambicana e passa a ter grande influência no grupo por conta de sua bagagem cultural e das propostas de novos comportamentos diante do mundo. Olívia é jornalista e musicista paulista que, ao chegar no Recife, encontra uma oportunidade para se firmar como cantora, compositora e formadora de opinião. Ela interfere nos rumos da Kara Feya, banda produzida por EZK.

No elenco, também estão nomes como Alana Ayoká, Nash Laila, Tavinho Teixeira, Carol Cavesso, Edson Vogue, Isadora Gibson, Ênio Damasceno, Thiago Mercês e Negrita MC, além de participações especiais de Marcélia Cartaxo, Túlio Starling, Caio Macedo e Louise França, filha de Chico Science, um dos líderes do manguebeat.