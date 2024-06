3ª Expo Preta RioMar: Inscrições para afroempreendedores vão até 4 de junho. Saiba como se inscrever

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 3ª Expo Preta RioMar segue com inscrições abertas para afroempreendedores da cidade do Recife até a próxima terça-feira (4). Os interessados podem se candidatar para expor gratuitamente seus produtos e serviços. Esta é a primeira vez que o evento passa a incluir pessoas interessadas de toda a capital pernambucana.



Realizado pelo Instituto JCPM de Compromisso Social (IJCPM), com apoio do RioMar Recife, a programação será realizada de 16 a 18 de agosto, no piso L3 do RioMar Recife.

Como se inscrever?

Quem se interessar deve preencher o formulário online, disponível clicando aqui ou nos links da bio dos perfis de Instagram do IJCPM Recife (@IJCPM) e do RioMar Recife (@riomar_recife), onde também é possível acessar o regulamento com todos os critérios de participação. O período de inscrições vai até o dia 4 de junho, às 23h59.

Em caso de qualquer dúvida, os afroempreendedores podem entrar em contato com a organização da Expo Preta presencialmente, no IJCPM Recife, de segunda a sexta-feira (dias úteis, excluindo feriados), das 8h às 21h (sem intervalo). Ou, ainda, através do número de Whatsapp 81 99213-0616. O canal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 18h.

Quem pode se inscrever?

Podem concorrer a uma vaga na exposição pessoas microempreendedoras individuais (MEIs) autodeclaradas negras (pretas e pardas) que atuem no Recife e possuam CNPJ regular e ativo, conta bancária em nome do CNPJ registrado como MEI e disponibilidade para cursar o Programa de Formação de Pessoas Expositoras

Também é necessário que o negócio se enquadre em uma das seguintes categorias: produtos naturais e para alimentação; produtos para entretenimento infantojuvenil; produtos de moda autoral/artesanal; serviços ou produtos de beleza; serviços de turismo de base comunitária; e produtos ou serviços associados à sustentabilidade.

Resultado final

O resultado parcial sairá no dia 17 de junho, quando a organização da Expo Preta entrará em contato com as pessoas expositoras e fará a chamada para o Programa de Formação, que deve ocorrer entre 1º e 12 de junho. A lista final dos negócios aptos será divulgada no dia 16 de julho de 2024 nos canais oficiais relacionados ao evento.

Até 25 negócios serão selecionados por uma comissão composta por representantes do IJCPM Recife, com base na originalidade e qualidade dos produtos/serviços, do potencial de atração do público e da relação com as temáticas de diversidade e/ou sustentabilidade.

Formação da Expo Preta

O Programa de Formação, que deve ocorrer entre 1º e 12 de junho, consiste em quatro encontros focados em técnicas de vendas e atendimento, gestão de finanças, planejamento e controle do tempo, ativação de marca e eventos sustentáveis.

Além da oportunidade de expor seus produtos e serviços sem custos para um público diversificado, as pessoas selecionadas receberão uma cota única de patrocínio no valor de R$ 400, para impulsionamento de suas marcas.

O patrocínio é exclusivo e está condicionado à assinatura de contrato próprio e ao cumprimento de todas as etapas do regulamento, incluindo o Programa de Formação. A participação mínima de 75% é obrigatória para garantir a vaga na exposição.