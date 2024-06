Novo festival do Recife terá Baiana System, Marcelo Falcão e Maneva; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festival Miçanga terá a sua primeira edição no dia 19 de julho, no Classic Hall

Baiana System, Marcelo Falcão e Maneva serão as atrações do Festival Miçanga, que terá a sua primeira edição no dia 19 de julho, a partir das 20h, no Classic Hall.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos tanto na bilheteria do Classic Hall quanto online, pelo site Acesso Ticket.

SERVIÇO

Festival Miçanga

Quando: 19 de julho, a partir das 20h

Onde: Classic Hall, Olinda

Quanto: R$ 120, R$ 70 (social) e R$ 60 (meia), à venda na bilheteria do Classic Hall e no site Acesso Ticket