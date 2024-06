Raphaela Santos lança DVD no metrô do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora Raphaela Santos parou, nesta sexta-feira (31), a estação central do metrô do Recife, no bairro de São José. A artista realizou um show gratuito no início da noite para marcar o lançamento do seu novo EP, intitulado 'Time Line'. O projeto traz músicas antigas da cantora pernambucana, além de dois novos sucessos que ela aproveitou a oportunidade para apresentar para os seus fãs.

"A gente veio aqui para o metrô para lançar o nosso DVD, que tem sete faixas, com músicas desde os tempos do meu início na Banda Favorita. Trago músicas do primeiro DVD, do segundo, fiz uma mistura muito boa e adicionei duas músicas inéditas muito bonitas. Esse EP foi feito com muito amor e carinho, com essas canções que fazem parte da minha história e que todos já podem ouvir nas plataformas digitais", disse Raphaela Santos, em entrevista a reportagem da TV Jornal.

Sobre a escolha do local para o lançamento, Raphaela confidenciou que esse desejo era antigo. "Já tinha pensado sobre essa possibilidade antes, mas acabou que no meu último lançamento acabei fazendo também na rua, mas lá no centro do Recife. E, ainda naquela vez, cheguei a pensar que poderia ser numa integração de ônibus ou numa estação do metrô. E decidimos fazer aqui", contou a artista.

A decisão foi prontamente aceita pela administração do metrô do Recife, que viu uma excelente oportunidade de proporcionar uma atração gratuita para os seus usuários. "Esse show é muito importante para o metrô porque ele se faz presente na sociedade pernambucana. E, nesse momento, o povo tem uma opção de lazer, de cultura. Raphaela Santos faz parte do dia a dia dos passageiros do metrô. Ela é muita querida por todos nós", disse Salvino Gomes, gerente comunicação do metrô do Recife.