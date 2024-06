São João de Caruaru: Abertura faz 'justiça' com Jorge de Altinho. Confira programação do final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Primeira noite do Pátio de Eventos também terá Carlinhos Brown com Maestro Mozart e Mano Walter; Expectativa é de receber 80 mil pessoas por noite

Após polêmicas em torno da falta de protagonismo do forró tradicional no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, maior palco do São João de Caruaru, a edição de 2024 terá abertura com dois grandes nomes do gênero: Jorge de Altinho e Flávio José.



A programação do Pátio de Eventos começa neste sábado (1º), com expectativa de receber 80 mil pessoas por noite. Já o evento começou em 19 de abril, com shows da iniciativa São João da Roça, e segue até 29 de junho.

Autor do clássico "Capital do Forró", que ajudou a dar o atual título da festa, Jorge de Altinho ficou de fora da programação de 2022, a primeira após a pandemia, o que causou polêmica e discussões em torno da manutenção das tradições no principal "holofote" da programação.

Em 2023, após ser deixado de fora novamente, o cantor se pronunciou e disse que já tinha firmado compromisso em outro estado na data proposta pela prefeitura. Neste ano, Jorge foi a primeira atração confirmada da edição de 2024, ainda em fevereiro.

Mais atrações do final de semana

Limão com Mel traz o "Arraiá do Limão" ao Recife nesta sexta (19) - Reprodução

No sábado (1º), o Pátio abre espaço para o baiano Carlinhos Brown junto ao Maestro Mozart e uma orquestra de pífanos - instrumento de sopro de madeira, similar a uma flauta, popular no Nordeste. Quem fecha a noite é o Vaqueiro Mano Walter.

No domingo (2), será a vez de Priscila Senna, Limão com Mel, Léo Santana e Cavaleiros do Forró no Pátio.

Mais 11 polos são responsáveis por 50 atrações para crianças, adultos, idosos e famílias. São eles: Camarão, Quadrilhas, Repente, Instrumental Rildo Hora, Juarez Santiago, Casa Rosa, Bacamarteiros, Alto do Moura, Infantil e Pífano.

É importante ressaltar que, pela primeira vez, o São João da Capital do Forró irá contar com esses polos dedicados às artes do pífano e do bacamarte. Os polos dedicados exclusivamente ao forró são: Alto do Moura, Camarão, Juarez Santiago, Bacamarteiros e Pífano.

Os homenageados da edição são Ângela Bacamarteira, Terezinha Gonzaga, Adolfo José, Ariano Suassuna e Lambreta.

Números do São João de Caruaru

Pátio do Forró, do São João de Caruaru, em 2023 - PREFEITURA DE CARUARU

De acordo com a comunicação do São João de Caruaru, a estimativa de público no São João urbano é de 3,7 milhões de pessoas. Espera-se que a movimentação financeira gire em torno dos R$ 650 milhões, gerando cerca de 15 mil postos de trabalho.

"A cidade toda passa o ano na expectativa para esse momento. Muitas famílias que comercializam no São João vivem o ano todo dessa renda. É um momento muito importante para a economia de toda a região", diz o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro.

Até 29 de junho, o São João de Caruaru vai ser palco para atrações como Roupa Nova, Joelma, Raça Negra, Luan Santana, Blitz, Paulo Miklos, Henrique e Juliano, Ivete Sangalo e, pela primeira vez, uma atração internacional, o grupo Double You.

Confira a programação dos polos do São João de Caruaru neste primeiro fim de semana:

Sexta-feira (31)

Polo Casa Rosa

12h - Cantor João Filho

14h - Adelson e Forró dos Manos

16h - Murillo Victor

Sábado - 1º de junho

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

19h45 às 20h45 - Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

21h às 22h15 - Carlinhos Brown

22h45 às 0h - Flávio José

0h30 às 1h45 - Jorge de Altinho

2h às 3h - Mano Walter

Polo Camarão

18h às 19h - Galego de Tapera

19h15 às 20h15 - As Severinas

20h30 às 21h30 - Forró dos Bossas

21h45 às 22h45 - Didi Caruaru

23h às 0h - Luan Nascimento

0h15 às 1h15 - Banda Fixação

Polo das Quadrilhas

19h às 20h - Junina Molecodrilha

20h15 às 21h15 - Grupo de Dança Flor e Barro

21h30 às 22h30 - Cia Olhares

22h45 às 23h45 - Boi Tira-Teima

0h às 1h - Quadrilha Animadrilha

Polo Juarez Santiago

19h às 20h - Trio Regir - Marcha Lenta

20h15 às 21h15 - Trio Doda do Acordeon

21h30 às 22h30 - Trio Galego de Tapera

22h45 às 23h45 - Trio Chamego Bom

0h às 1h - Trio Givanildo do Acordeon

Polo Casa Rosa

12h - Wandemberg Caruaru

14h - Banda Os Vitalinos

16h - Pau no Xote

Polo do Repente

19h às 19h50 - Grupo Forró Cordel

20h às 20h20 - Declamador Sandoval Ferreira

20h20 às 20h40 - Declamador Nerisvaldo Alves

20h40 às 21h - Declamador Jénerson Alves

21h às 22h30 - Dupla de repentistas Antonio Lisboa e Edmilson Ferreira

22h45 às 23h30 - Dupla de emboladores de Coco Barra Mansa Curió de Bela Rosa

0h às 1h - Trio de Forró Vozes da Seca

Polo dos Bacamarteiros

19h às 20h20 - Batalhão 19

20h30 às 21h50 - Batalhão 21

22h às 23h20 - Batalhão 25

23h30 às 1h - Batalhão 27

Polo do Pífano

21h50 às 22h50 - Banda de Pífano Nossa Senhora das Graças

22h às 23h20 - Banda de Pífanos da Inclusão

23h20 às 0h20 - Banda de Pífanos Princesa do Agreste

Domingo - 2 de junho

Polo Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga

20h às 21h15 - Priscila Senna

21h45 às 23h - Limão com Mel

23h30 às 0h45 - Léo Santana

1h15 às 2h15 - Cavaleiros do Forró

Polo Alto do Moura

12h às 13h30 - Forró Quentão

14h às 15h30 - Adelmário Coelho

16h às 17h30 - Geraldinho Lins

Polo Camarão

18h às 19h - Silvinho Cavalcanti

19h15 às 20h15 - Participação especial de Azulinho

20h30 às 21h30 - Trio Dona Zefa

21h45 às 22h45 - Trio Beijo de Moça

23h às 0h - Trio da Lua

0h15 às 1h15 - Trio Sabiá

Polo Infantil

16h às 18h - Recreação Recreart

16h às 16h50 - Banda Alegria de Brincar

17h às 17h50 - O Mágico de Oz

18h às 18h50 - Grupo Andarilhos da Poesia apresenta Casa Centenária

Polo das Quadrilhas

19h às 20h - Grupo de Dança Vania Patrício

20h15 às 21h15 - Ori Cia de Dança

21h30 às 22h30 - Boi Nelore

22h45 às 23h45 - Quadrilha Tradicional Arrasta Pé

0h às 1h - Quadrilha Junina Arraiá da Capitá

Polo de Música e Instrumental Rildo Hora

20h - Mostra Novos Imaginários na Igreja Santa Luzia

15h às 21h - Projeto Desenhando São João com Caju Galon

15h às 16h - DJ Astley

16h às 17h20 - Grupo Chorinho Cambucá

17h40 às 19h20 - Violonista Gilson Macedo

19h40 às 21h - Ezequias Lira - Multi-instrumentista

Polo Juarez Santiago

19h às 20h - Trio Baião de Três

20h15 às 21h15 - Ivson Trio

21h30 às 22h30 - J. Junior e Trio Forró do Bom

22h45 às 23h45 - Marlene do Forró do Trio

Polo Casa Rosa

11h - Trio Flor de Mussambe

12h - Geraldo Maia

14h - Banda Pingo D’Água

16h - Elias Guinho

Polo do Repente

17h às 0h - Pintura Ao Vivo e Exposição com Hector Cisneros

17h às 18h30 - Mostra Audiovisual - II Mostra Junina de Cinema Caruaruense - Cia Bacurau Cultural com Caio Tulio Duque

19h às 20h - Show com Cacá Lopes

20h10 às 20h40 - Declamador Raudenio Lima

20h50 às 21h30 - Dupla de Emboladores de Coco: Lavanderia Rouxinol

21h40 às 22h40 - Dupla de Repentista: João Lourenço Hipólito Moura

22h50 às 0h - Show com Nika Macedo

Polo dos Bacamarteiros

19h às 20h - Batalhão 28

20h30 às 21h50 - Batalhão 33

22h às 23h20 - Batalhão 333

23h20 às 0h - Batalhão 41

Polo do Pífano

17h às 18h10 - Banda de Pífanos Vitoriano Jovem

18h20 às 19h10 - Banda de Pífanos Cultural

19h20 às 20h30 - Banda de Pífanos Alvorada

20h40 às 21h50 - Banda de Pífanos Dois Irmãos