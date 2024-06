Luan Santana está em 'repouso absoluto' em casa após passar mal e cancelar show

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No sábado, Luan passou mal ao chegar no Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis

O cantor Luan Santana está "em repouso absoluto" e em sua casa na região de Alphaville, na Grande São Paulo, após passar mal e cancelar o show que faria no sábado, 1º de junho, em Divinópolis, município em Minas Gerais. A informação foi confirmada por meio de uma nota da assessoria de imprensa do artista enviada ao Estadão neste domingo (2).

No sábado, o Sindicato Rural de Divinópolis, responsável pela organização da Divinaexpo, evento em que o cantor faria o show, divulgou uma nota informando que o artista havia cancelado a apresentação após passar mal.

Segundo o Sindicato, Luan teria sido internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O comunicado, assinado por Irajá Nogueira, presidente do Sindicato, ainda trazia a informação de que o artista teria sofrido um "mal súbito", o que logo foi desmentido pela assessoria do cantor.

Na manhã deste domingo, a equipe informou ao Estadão que aguardava resultado de exames.

Na nova nota compartilhada, a assessoria de Luan informou que o cantor foi a uma consulta médica na unidade de Alphaville do Hospital Albert Einstein na última terça, 28, após se sentir "indisposto e febril". Ele foi orientado a suspender todas as atividades para repousar, mas decidiu prosseguir com a agenda de shows.

O artista chegou a se apresentar em Lages, município em Santa Catarina, na quarta, 29, e em Votorantim, em São Paulo, na quinta, 30. No sábado, porém, Luan passou mal ao chegar no Aeroporto Brigadeiro Antônio Cabral, em Divinópolis.

O comunicado divulgado pelo Sindicato Rural da cidade dizia que o artista teve a necessidade de transporte imediato para a capital paulista. "A direção do evento destaca que foi tão surpreendida quanto o público, uma vez que estava tudo pronto para recebê-lo", disse um trecho.

Leia a nota completa da assessoria de imprensa de Luan Santana:

"Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville. O cantor está em recuperação devido a um mal-estar que o levou a cancelar um show em Divinópolis (MG), ontem, 1º de junho. Vale ressaltar que, na terça-feira (28), após sentir-se indisposto e febril, Luan submeteu-se a uma consulta médica no Hospital Albert Einstein, Unidade Alphaville, com o doutor Caio Godoy Rodrigues, que o orientou a suspender imediatamente todas as atividades para permanecer em descanso total.

O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30). Mas no sábado, dia 1º/06, seguiu para Divinópolis (MG), onde, ao pousar no aeroporto local, voltou a sentir-se mal."