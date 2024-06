Ato no Recife pede mais valorização de sanfoneiros e trios pé de serra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Um grupo de produtores culturais, sanfoneiros, músicos e cantores, com o apoio de jornalistas, fará um ato para defender e valorizar as tradições culturais dos festejos juninos nesta terça-feira (4), a partir das 14h.

A manifestação será realizada na escadaria de acesso ao plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco, no bairro da Boa Vista, para sensibilizar os parlamentares em torno do tema.

Os idealizadores do "Movimento em Defesa dos Sanfoneiros e Trios Pé de Serra" entendem que esses grupos musicais conhecidos não estão sendo valorizados como merecem. A ideia é que os parlamentares cobrem dos prefeitos e do Governo do Estado.

"Os trios pé de serra criados por Luiz Gonzaga são a essência da cultura musical do período junino", afirmou o jornalista Idelfonso Fonseca. O produtor cultural Manoel Felipe diz que o ato irá mostrar a força da "autêntica música junina": "Vamos mostrar o verdadeiro forró criado pelo rei Luiz Gonzaga, além de entregar aos deputados e deputadas uma Carta Compromisso pedindo esse apoio."

Músicos desprestigiados

Para Ruy Sarinho, os autênticos músicos nordestinos estão sendo preteridos pelos gestores públicos e empresários de eventos. "Daqui a pouco, nosso São João não terá mais nem a pamonha, nem a canjica, até as comidas típicas serão globalizadas", alfinetou o jornalista.

"Há muito tempo que a gente vem sentido que o forró pé deserra corre o risco de sumir, pois os grupos são desprestigiados, esquecidos e quando são lembrados é para fazer de conta. Eles recebem cachês irrisórios e quando vão para apresentações, não têm direito a camarim, ficam no corredor esperando e o máximo que recebem é uma água mineral", diz Sarinho.

Ele comenta que o Mestre Gennaro foi até a internet lamentar e protestar pelo esquecimento do pé de serra e sanfoneiro. "No Recife, serão mais de 1200 apresentações. Será que a gente conta 20 sanfoneiros contratados pela Prefeitura? Então é contra isso, contra esse sistema que escanceia o trio pé de serra, para que ele não desapareça".



A coordenação geral é de Ildefonso Fonseca, Márcio Maia e Ruy Sarinho.